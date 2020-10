Dropbox Family-Abo gestartet: 2 TB für bis zu 6 Nutzer

Panagiotis Kolokythas

Dropbox bietet nun das Family-Abo: Auf einen gemeinsamen Online-Speicher haben bis zu 6 Personen den Zugriff.

Vergrößern Dropbox Family-Abo ist jetzt verfügbar © Dropbox

Das Dropbox Family-Abo ist nach der Ankündigung im Juni nun offiziell verfügbar. Mit dem neuen Family-Abo können für 16,99 Euro/Monat (bei jährlicher Abrechnung) für bis zu sechs Nutzer jeweils separate Dropbox-Plus-Konten angelegt werden. Sie haben dann Zugriff auf insgesamt 2.000 Gigabyte verschlüsselten Cloud-Speicherplatz für die gemeinsame Nutzung. Laut Dropbox soll das neue Abo die Familien dabei unterstützen, "Ordnung in ihr digitales Leben zu bringen". Dropbox Plus mit 2 TB Speicherplatz kostet pro Person 9,99 Euro pro Monat, das Family-Abo ist also günstiger als zwei Plus-Abos.

Alle Nutzer haben Zugriff auf den geteilten Ordner im Familienbereich, wo etwa Fotos, Listen, Videos oder Notfallkontakte hinterlegt werden können. Außerdem können für jeden Nutzer auch private Ordner angelegt werden, in dem die Familienmitglieder dann ihre persönliche Dateien ablegen können. Im Family-Abo sind auch Plus-Funktionen wie Dropbox Passwords, Dropbox Vault und Computer Backup nutzbar.

Mit Dropbox Passwords können die Nutzer etwa ihre Kontodaten für jedes Online-Konto geräteübergreifend erstellen und speichern. Alle Anmeldedaten werden mit der Zero-Knowledge-Verschlüsselung gespeichert, Mit den Apps für Windows, Mac, iOS und Android können sich die Familienmitglieder mit Dropbox Passwords von überall auf allen Geräten anmelden.

Dropbox Vault bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für vertrauliche Nutzer-Daten aller Nutzer. Für den Zugriff auf diesen Datentresor kann jedes Familienmitglied auch einen Notfallzugang einrichten. Computer Backup synchronisiert verschiedene Ordner auf dem PC oder Mac direkt in einen Dropbox-Ordner.

"Durch die neue Integration mit Facebook kann eine Familie ab sofort sogar mit nur wenigen Klicks die gesamten Fotos und Videos direkt in Dropbox übertragen. Endlich können alle digitalen Familienfotos an einem zentralen Ort gespeichert werden"; erklärt Dropbox.

