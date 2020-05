Drivermax 11 geschenkt: Hier auf PC-WELT

Panagiotis Kolokythas

Wir schenken Ihnen für kurze Zeit die Vollversion von Drivermax 11 (1-Jahres-Lizenz). Das kann die Software.

Vergrößern Nur für kurze Zeit gratis: Drivermax 11 (1-Jahres-Lizenz) © DriverMax

Drivermax 11 überprüft auf Ihrem Rechner, ob die installierten Treiber aktuell sind und bietet die notwendigen Aktualisierungen an. Damit müssen Sie nicht mühsam manuell nach neuen Treibern suchen und halten den PC bequem auf dem neuesten Stand. Drivermax 11 analysiert und stellt Updates für über 2.300.000 Geräte zur Verfügung. Dabei kommt eine intelligente selbstlernende Online-Technologie zum Einsatz, durch die nur die wirklich notwendigen und aktuellen Treiberversionen installiert werden.

Vergrößern Mit DriverMax 11 Pro nutzen Sie immer die neuesten Treiber auf dem Rechner

Drivermax 11 testet jeden neuen Treiber, bevor er auf dem PC installiert wird. So soll sichergestellt werden, dass anschließend auch alles reibungslos funktioniert. Zusätzlich erstellt Drivermax ein Backup der bereits vorhandenen Treiber, so dass Sie mithilfe eines Systemwiederherstellungspunkts die Installation schnell wieder zurücksetzen können, falls etwas schiefgehen sollte. Alle Treiber werden gründlich nach Viren und anderen Gefahren durchsucht, bevor der Nutzer darauf zugreifen kann. Drivermax 11 unterstützt sowohl die 32- als auch die 64-Bit-Versionen von Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und natürlich Windows 10.



Über die PC-WELT-Aktion schenken wir Ihnen die 1-Jahres-Vollversion von Drivermax 11.



Wichtiger Hinweis zu Erhalt und Installation der Vollversion: Zum Erhalt der Vollversion registrieren Sie sich auf der folgenden Website zum Angebot. Nach der Bestätigung der angegebenen Mail-Adresse erhalten Sie den Download-Link und den Aktivierungscode per Mail zugeschickt.



Zur Gratis-Vollversion: Drivermax 11 (1-Jahres-Lizenz)

Sollte Windows 10 vor einer Installation von Drivermax 11 warnen, dann können Sie diese Warnung ignorieren. Es handelt sich um einen Fehlalarm.



Die Vollversion ist vom 30.4., 10 Uhr, bis zum 4.5.2020, 9:59 Uhr, gratis erhältlich.

Hinweis: Wir hatten zunächst geschrieben, es würde sich um die Pro-Version handeln. Wir entschuldigen uns für den Fehler. Auf der Aktionsseite können Sie günstig zur Pro-Version wechseln.