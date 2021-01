Drei kostenlose Spiele bei Steam und Uplay

Michael Söldner

An diesem Wochenende lassen sich wieder mehrere Spiele kostenlos ausprobieren und teilweise sogar dauerhaft abstauben.

Vergrößern Bei Steam und Uplay stehen drei Spiele kostenlos zur Verfügung. © steampowered.com

Bei Steam steht bis zum 1. Februar 2021 der „Ultimate Battle Simulator“ als kostenloser Download zur Verfügung. In diesem Baukasten lassen sich Schlachten nachstellen, die wahlweise episch oder einfach nur albern ausfallen können. So können sich auf dem Schlachtfeld beispielsweise römische Soldaten und wild gewordene Pinguine gegenüberstehen. Alternativ dürfen auch Ritter die Schauplätze des Zweiten Weltkriegs betreten und dort gegen hochgerüstete Soldaten antreten. Der „Epic Battle Simulator“ lässt sich bis zum 1. Februar kostenlos zur eigenen Sammlung hinzufügen und herunterladen.

Dazu kommt an diesem Wochenende ein Titel bei Uplay, der sich kostenlos ausprobieren lässt: Das Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“, welches Ende 2020 erschienen ist, kann in Form einer kostenlosen Demo ohne Verpflichtung ausprobiert werden. Diese Anspielversion mit der Quest „Geheimnis des Kyklopen“ steht für PC, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 zur Verfügung. Das letzte Spiel im Bunde kann bei Steam bis zum 1. Februar kostenlos ausprobiert werden. Konkret handelt es sich bei „Prison Architect“ um ein Aufbaustrategiespiel, welches Humor und ernste Themen rund um den Gefängnisalltag gekonnt vermischt. Nach der Anspielmöglichkeit kann das Spiel aktuell mit 75 Prozent Rabatt für 6,24 Euro statt 24,99 Euro auf den eigenen PC wandern.

