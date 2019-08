Drako Motors GTE: E-Sportwagen mit 1200 PS, 8800 Nm, Stückpreis 1,25 Mio

Hans-Christian Dirscherl

Über 1200 PS, 8800 Nm Drehmoment, vier E-Motoren, 25 Exemplare zum Stückpreis von 1,25 Millionen Dollar – der neue Elektro-Supersportwagen Drako Motors GTE lässt selbst ein Tesla Model S Performance-Modell alt aussehen.

Beeindruckende 900 kW, umgerechnet also etwas über 1200 PS, ist der neue Supersportwagen Drako Motors GTE stark, das Drehmomentmaximum gibt der Hersteller mit 8800 Nm an. Der Preis ist ebenfalls stark: 1,25 Millionen US-Dollar soll der Elektro-Sportwagen kosten, wie The Verge berichtet. Der im Silicon Valley beheimatete Hersteller Drako Motors ist ein Start-up, also ein bisher unbeschriebenes Blatt in Sachen Automobil und Motorsport. Drako Motors arbeitet laut eigenen Angaben seit fast zehn Jahren an dem GTE und soll einen Vorläufer bereits 2015 auf dem Nürburgring getestet haben.

Der GTE soll vier Insassen Luxus und Geschwindigkeit in Hülle und Fülle bieten sowie ausreichend Platz für Reisegepäck. Und mit einer beeindruckenden Kurventechnik glänzen. Anders als beispielsweise Tesla, das maximal zwei Elektromotoren in seinen Fahrzeugen verbaut – einen vorne und einen hinten – treiben im GTE gleich vier Elektromotoren den Supersportwagen an. Denn an jedem Rad sitzt ein eigener Motor und das Drehmoment jedes Motors wird fortlaufend automatisch durch Algorithmen geregelt.

Die Batteriezellen (90 kWh beträgt die Batteriekapazität) werden aufwändig gekühlt. Geladen werden kann sowohl an AC-Ladestationen mit 15 kW als auch an DC-Ladestationen (Chademo oder CCS) mit bis zu 150 kW. Brembo-Bremsen sind für die Verzögerung zuständig. Das Chassis für den GTE stammt vom Karma , dem erfolglosen Hybridsportwagen von Fisker Automotive . Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 206 US-Meilen liegen, umgerechnet also bei rund 331 km/h. Alle technischen Details finden Sie hier.



Drako Motors will die Produktion des GTE Ende 2019 starten. 2020 soll die Auslieferung der ersten der 25 geplanten Exemplare beginnen. Drako Motors nimmt ab sofort Bestellungen entgegen.

