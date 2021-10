Dr. Dre produzieren Musik für neues GTA

Denise Bergert

Der Rapper Dr. Dre steuert Gerüchten zufolge neue Musik zur Spiele-Reihe „Grand Theft Auto“ bei.

Vergrößern Dr. Dre hatte bereits einen Auftritt in "GTA Online". © Rockstar Games

Der Rapper und Produzent Dr. Dre arbeitet laut den Aussagen seines langjährigen Freundes Snoop Dogg an neuen Songs für die Videospielreihe „Grand Theft Auto“. Das bestätigte der Rapper in einem Interview für die kommende Episode des Rolling Stone Music Podcasts.

„Ich weiß, dass er im Studio ist“ , so Snoop Dogg. „Ich weiß, dass er verdammt gute Musik macht. Und ein Teil seiner Musik ist mit dem GTA-Spiel verbunden, das demnächst erscheint. Ich denke also, dass seine Musik auf diese Weise veröffentlicht werden wird, durch das GTA-Videospiel.“ Der „GTA“-Entwickler Rockstar Games wollte die Mutmaßungen gegenüber dem Rolling Stone nicht bestätigen. Dr. Dre lehnte einen Kommentar ebenfalls ab.

Neue Musik für "GTA 6"?

Dr. Dre hatte bislang bereits an der Seite von Jimmy Iovine einen Gastauftritt im „Cayo Perico Heist“ in „Grand Theft Auto Online“. Unklar bleibt jedoch, auf welches Spiel sich Snoop Dogg bezieht. Möglicherweise überarbeitet Rockstar Games den Soundtrack zu „Grand Theft Auto: San Andreas“, das in wenigen Wochen als Remaster-Version erscheint. Dr. Dre könnte jedoch auch Songs zum Soundtrack von „Grand Theft Auto 6“ beisteuern. Das Spiel wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt. Der Release wird erst 2024 oder 2025 erwartet .