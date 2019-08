DownThemAll: Beliebtes Firefox-Addon wieder da

Panagiotis Kolokythas

Lange Zeit war es still um den Download-Manager DownThemAll geworden. Jetzt ist eine neue Beta verfügbar.

Vergrößern Der Firefox-Download-Manager Downthemall ist wieder da © Downthemall

Mit weit über 40 Millionen Downloads zählte die Firefox-Erweiterung DownThemAll zu den beliebtesten Firefox-Add-Ons überhaupt. Mit dem Wechsel zur WebExtension-API mit Firefox 57 kehrte allerdings Ruhe in die Weiterentwicklung ein. Aufgrund der Einschränkungen der neuen API ließen sich viele der DownThemAll-Funktionen nicht portieren.

Trotz der ganzen Querelen ist nun nach langer Zeit mal wieder eine neue Version erschienen: DownThemAll 4 ist als Beta verfügbar, die nun regelmäßig aktualisiert wird. Zuletzt erschien jetzt die Beta 4.0.2, die in Form eines XPI-Downloads unter Firefox als Erweiterung installiert werden kann.

DownThemAll basiert auf WebExtension und bringt daher auch nicht alle von früher her bekannten Funktionen mit. Den Quellcode hat der Entwickler Nils Maier, der sich nun um die Weiterentwicklung kümmert, erst kürzlich über Github freigegeben, dort findet sich auch die aktuell noch zu erledigende To-Do-Liste.

In den Veröffentlichungsnotizen wird aber auch betont, dass sich einige Funktionen nun mal aufgrund der Einschränkungen von WebExtension nie realisieren lassen. "Einige werden zurückkommen, andere nicht, da das WebExtension-System, welches Mozilla der Welt aufgezwungen hat, nicht viele der fortgeschrittenen Dinge zulässt", erklärt Maier. Zu diesen Einschränkungen gehört beispielsweise die Möglichkeit, Downloads in kleinere Stücke zu segmentieren, die dann getrennt heruntergeladen werden. Das hatte in der Vergangenheit vor allem den Downloads großer Dateien deutlich beschleunigt, wodurch Downthemall auch so beliebt wurde.

Trotz der erzwungenen Beschränkungen ist Downthemall durchaus einen Blick wert: Mit dem Download-Manager wird der Umgang mit Downloads deutlich komfortabler und flexibler.

Wichtig auch: Wer die XPI-Datei über Downthemall.org herunterlädt und installiert, sollte dort auch regelmäßig vorbeischauen, um Updates zu erhalten. Die Erweiterung erhält also nicht automatisch Updates.