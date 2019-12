Dortmund - Prag im Stream auf Sky statt 9,99 für 4,99 Euro

Hans-Christian Dirscherl

Für Serien- und Sportfans hat Sky jetzt ein spannendes Angebot: 1 Monat Serien + 1 Tag Livesport für 4,99 Euro statt 9,99 Euro.

Vergrößern Sky: 1 Monat Serien + 1 Tag Livesport für 4,99 Euro statt 9,99 Euro © Sky

Sie lieben spannende Serien-Unterhaltung und wissen auch guten Sport zu schätzen? Dann sollten Sie sich ein aktuelles Angebot von Sky genauer anschauen: 1 Monat Entertainment inklusive 1 Supersport Tagesticket nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro.

Derzeit bekommen Sie das Sky Entertainment Monatsticket für 4,99 Euro im ersten Monat . Ab dem zweiten Monat zahlen Sie dann 9,99 Euro pro Monat. Das Sky-Ticket-Abonnement können Sie monatlich kündigen. Damit können Sie zum Beispiel Euphoria, His Dark Materials, Watchmen und die finale Staffel von 4 Blocks gucken bis zum Umfallen. Außerdem können Sie sich exklusive Sky Originals reinziehen.

Das ist aber noch nicht alles. In diesem Sky-Ticket-Angebot ist zusätzlich ein Supersport Tagesticket enthalten. Damit können Sie diese Woche zum Beispiel ohne Extra-Kosten zwei UEFA-Champions-League-Spiele genießen. Beispielsweise am Dienstag, 10. Dezember 2019, das Spiel von Red Bull Salzburg gegen Liverpool ab 18.55 Uhr in der Konferenzschaltung. Oder das ebenfalls um 21 Uhr angepfiffene Spiel Borussia Dortmund gegen Slavia Prag, das Sky ebenfalls als Konferenz überträgt. Das Spiel RB Leipzig gegen Olympique Lyon, das um 21 Uhr startet, läuft sogar live und exklusiv bei Sky. Sie zahlen also für 1 Monat Entertainment inklusive 1 Supersport Tagesticket insgesamt nur 4,99 Euro. Das Angebot ist nur buchbar für Neukunden.



Hier geht es zum Angebot:

1 Monat Entertainment inklusive 1 Supersport Tagesticket nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro

Das Angebot ist monatlich kündbar.