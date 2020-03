Michael Söldner

Sony gewährt aktuell wieder hohe Rabatte. Wer über eine Plus-Mitgliedschaft verfügt, spart sogar doppelt.

Vergrößern Sony bietet für Plus-Mitglieder doppelte Rabatte, aber auch alle anderen können sparen. © playstation.com

Über 200 Spiele und Erweiterungen bietet Sony im Playstation Store aktuell mit Rabatten an. Teilweise lassen sich bis zu 35 Prozent beim Kauf sparen. Wer über eine Mitgliedschaft für Playstation Plus verfügt, erhält den doppelten Rabatt und spart somit teilweise 70 Prozent gegenüber dem Normalpreis. So kostet das Prügelspiel Mortal Kombat 11 aktuell nur 49 statt 70 Euro. Plus-Mitglieder sparen doppelt und zahlen noch 29 Euro. Auch das erfolgreiche Spider-Man gibt es in der Game of the Year Edition 25 Prozent günstiger für 37,49 Euro anstelle von 50 Euro. Mit Plus fällt der Preis noch weiter auf 25 Euro. Einen Blick wert ist auch das Action-Adventure Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Mit einem Rabatt von 20 Prozent kostet das Spiel für alle nur noch 16 statt 20 Euro. Mit Plus sind sogar nur 12 Euro fällig.

Weitere lohnenswerte Spiele sind Battlefield 5, World War Z, EA Sports UFC 3 Deluxe Edition, PUBG oder F1 2019 Legend Edition Senna und Prost mit 35 Prozent Rabatt für alle PS4-Spieler und 70 Prozent Rabatt für Plus-Mitglieder. Wer etwas tiefer gräbt, findet neben den Blockbustern auch viele ungewöhnliche Titel. Das kooperativ spielbare Transport-Abenteuer Mud Runner kostet aktuell nur 22,74 Euro anstelle von 35 Euro. Plus-Mitglieder sparen noch einmal 35 Prozent und zahlen 10,50 Euro.

Doppelte Rabatte im Playstation Store anschauen