Doppelt gemoppelt: Dieser Saugroboter zeigt Ihnen, wie man brillant wischt

Der Deebot X1 von Ecovacs ist ein Saugroboter mit effektiver Wischmopp-Funktion. Eine elegante Dockingstation übernimmt dabei die einfache Reinigung und Aufladung.

Sponsored Post Vergrößern Der sprachgesteuerte Saugroboter Deebot X1 Turbo ist das neue Flaggschiff-Modell von Ecovacs und hat neben einer aufwendigen Wisch-Funktion eine ausgefeilte Dockingstation zu bieten. © Ecovacs

Mit einem Staubsauger-Roboter sparen Sie viel Zeit und ab und zu kann so ein kleiner Helfer Diskussionen über die familiäre Hausarbeit vermeiden.

Viele Saugroboter haben aber zwei Schwächen: Man muss sie oft umständlich reinigen und ihre Wischfunktion lässt zu wünschen übrig. Dabei ist „Feucht durchwischen“ in Zimmern mit Fliesen oder Parkett fast noch wichtiger als die Saugfunktion.

Das neue Flaggschiff von Deebot macht dem ein Ende mit einer Reihe von interessanten neuen Funktionen. So nutzt der X1 Turbo für das Säubern glatter Flächen zwei große Textil-Pads – fast wie bei einem echten Wischmopp. Und die Dockingstation ist so konzipiert, dass sie automatisch das Wasser wechselt und die austauschbaren Mopps reinigt.

Der X1 besitzt eine Sprachsteuerung und versteht Befehle wie „Reinige den Flur“. Dabei behält seine Überwachungskamera die Wohnung und Haustiere im Auge.

Die neuen Komponenten im Einsatz: Wischen und Saugen in einem

Die beiden Wischmopps rotierten mit 180 Umdrehungen pro Minute und werden über einen Wasserbehälter angefeuchtet. Dieser Tank wird in der Dockingstation automatisch nachgefüllt. Die Station bietet zwei 4 Liter große Wassertanks – einen für Schmutzwasser und einen für sauberes Wasser. Genug Nachschub für die Nass-Reinigung von 360 Quadratmetern. Dafür hat der Ecovacs bis zu 260 Minuten Zeit, so lange hält nämlich der große Akku mit 5200 mAh.

Vergrößern Besonderheit des neuen Deebot X1 Turbo sind neue Textilpads, die eine besonders gute Wischleistung garantieren – und in der Dockingstation nach jeder Nutzung automatisch gewaschen und getrocknet werden. © Ecovacs

Die Dockingstation glänzt nicht nur mit einem schicken Design – einem Entwurf des Jacob Jensen Studio. Sie sorgt auch für gute Hygiene: Sie reinigt die beiden Textil-Pads automatisch und trocknet sie ab – per Luftstrom. Das vermeidet Bakterien und üble Gerüche.

Auch die Saugleistung ist herausragend. In der Funktion als Staubsauger erreicht das Gerät dank eines neuen Motors von Nidec bis zu 5000 pa, ein höherer Wert als alle bisherigen Ecovacs-Geräte. Diese Saugleistung können Sie in vier Stärkegraden variieren, auch beim Wischen stehen drei Grade zur Wahl – oder Sie vertrauen einfach auf die automatische Flächenerkennung.

Der Weg ist das Ziel: aufwendige Hindernisvermeidung

Für die Navigation nutzt der Deebot eine hochauflösende Kamera, die auf Wunsch ein Live-Bild liefert. Ergänzt wird sie durch einen sogenannten DtoF-Sensor für die Tiefenerkennung, der sogar im Dunkeln funktioniert und Entfernungen exakt messen kann.

Stühlen, Kabeln oder Matten weicht der Bot mithilfe der neuen Hindernisvermeidung AIVI 3D aus. Ein Sensor erkennt Treppen und verhindert einen Sturz. Er ist sogar in Maßen geländegängig: Stufen zwischen Zimmern mit bis zu zwei Zentimeter Höhe kann er nicht nur überwinden, sondern auch reinigen.

Vergrößern Die Dockingstation lädt nicht nur den Saugroboter auf, auch die Mopp-Pads werden gereinigt. Dank großer Kapazität ist das Auswechseln der beiden Wasserbehälter aber nur sehr selten nötig. © Ecovacs

Hinzu kommt eine Navigationssoftware mit True Mapping 2.0. Sie erstellt selbst in Dunkelheit eine Karte des Wohnbereichs, die Sie später über die kostenlose Ecovacs Home App speichern und bearbeiten können. Bett, Fernseher und Sofa erscheinen dank Objekterkennung automatisch, ebenso Türen und Bodenarten – aber auch kleine Gegenstände wie Kabel und herumliegende Socken und Schuhe werden identifiziert.

Hier können Sie Reinigungen hier über eine 2D-Ansicht planen und überwachen, eine aufwendige 3D-Ansicht steht ebenfalls zur Verfügung. Übrigens achtet das System auf Ihre Privatsphäre, die Datenschutzfunktionen wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Sprachassistent YIKO hilft bei der Hausarbeit

Eine weitere Stärke des Systems ist ein eigenständiger Sprachassistent namens YIKO. Dieser spricht Deutsch und unterstützt weit mehr Befehle als Siri, Google oder Alexa. So können Sie nach dem Aktivierungsbefehl „Ok, YIKO“ viele Funktionen der Dockingstation per Sprachbefehl aktivieren und Reinigungsaufträge in natürlicher Sprache befehlen. Sie wollen, dass der Roboter nur kurz unter Bett oder Sofa durchsaugt? Ein kurzer Sprachbefehl reicht.

Vergrößern Auf Zuruf aktiviert sich der von Jensen Design gestaltete Deebot X1 Turbo und führt ihre Reinigungsaufträge durch, wischt etwa verschüttete Milch in der Diele weg. Ein Sprachassistent namens YIKO macht es möglich. © Ecovacs

