Doom mit Raytracing sieht fantastisch aus - hier gibt es die Mod

Michael Söldner

Durch eine Mod lässt sich der Ego-Shooter-Klassiker „Doom“ mit Raytracing spielen. Das Ergebnis beeindruckt!

Vergrößern Der Vergleich offenbart riesige Unterschiede.

Während aktuelle PC- und Konsolenspiele Raytracing meist nur für Spiegelungen und weichere Schatten nutzen, können ältere Spiele die gesamte Beleuchtung über die neue Technik realisieren. Spiele wie „Quake 2 RTX“ oder „ Minecraft with RTX “ zeigen eindrucksvoll, wie stark sich Raytracing (genauer gesagt Pathtracing) auf den optischen Bildeindruck auswirkt. Nun gesellt sich mit „Doom“ ein weiterer Klassiker hinzu, der über eine Mod komplett mit Raytracing beleuchtet wird.

Licht und Schatten

Die Mod von sulim_t nutzt dazu jedoch kein hardware-basiertes Raytracing wie aktuelle PC- und Konsolenspiele. Stattdessen kommt beim Ego-Shooter-Klassiker aus dem Jahr 1993 eine Software-Lösung zum Einsatz, die auf den Open-Source-Port PrBoom setzt. Das Ergebnis beeindruckt, auch wenn die eigentliche Grafik nach heutigen Verhältnissen recht simpel wirkt. Möglich wird dies durch eine Beleuchtung, die sehr realistisch wirkt. Feuerbälle erhellen den Raum und rasen durch die ansonsten dunklen Level. Auch die Texturen wirken durch die Echtzeitspiegelungen deutlich echter. Die düstere Stimmung von „Doom“ wird durch Raytracing noch einmal unterstrichen.

„Half-Life“ soll folgen

Wer noch im Besitz des Originalspiels ist, kann die Raytracing-Mod einfach selbst ausprobiere n. Aktuell ist die Mod jedoch nur mit Grafikkarten von Nvidia kompatibel. Der Entwickler sucht noch nach Helfern, die die Mod auch auf AMD-GPUs lauffähig machen. Gleichzeitig kündigt er via Youtube eine ähnliche Mod für Half-Life 1 an. Das Spiel aus dem Jahr 1998 profitiert noch stärker von einer Beleuchtung mit Raytracing. In einem Teaser-Video präsentiert der Modder seine bisherigen Fortschritte.







