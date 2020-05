Michael Söldner

Der Ego-Shooter Doom Eternal wird als Angebot der Woche im Playstation Store mit 25 Prozent Rabatt angeboten.

Vergrößern Doom Eternal überzeugt mit Dauer-Action und schicker Optik. © doom.com

Mit dem Angebot der Woche bietet Sony PS4-Spielern regelmäßig ein Schnäppchen im Playstation Store an. Aktuell können Gamer den Ego-Shooter Doom Eternal mit einem Rabatt von 25 Prozent erstehen. Die Standard-Ausgabe kostet damit statt 70 Euro nur noch 52,49 Euro. Wer sich hingegen für die Deluxe Edition entscheidet, zahlt im Rahmen der Aktionswoche bis zum 14. Mai anstelle von 100 Euro noch 74,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den Year One-Pass mit zwei Kampagnen-Add-ons, das Dämonen Slayer-Skin sowie das Klassische-Waffen-Sound-Pack, mit dem sich die Knarren im Spiel anhören wie im Ur-Doom aus dem Jahre 1993.

Doom Eternal ist erst seit Ende März 2020 im Handel erhältlich. Die PS4-Fassung erhielt auf Metacritic bislang einen Meta-Score von 87 Prozent , der sich aus 47 Testwertungen ergibt. Den Nutzern gefiel das Spiel nicht ganz so gut, sie vergaben im Schnitt einen User-Score von 7,9 Punkten bei gut 900 Bewertungen. Grafisch ist Doom Eternal wie gewohnt über jeden Zweifel erhaben. Das Spiel setzt auf schnelle Action und bringt diese beeindruckend auf den TV-Schirm. Wer neben dem Geballer jedoch nach einer Story sucht, die die Geschehnisse im Spiel spannend inszeniert, ist bei Doom Eternal eindeutig an der falschen Adresse. Der Shooter stellt vielmehr die Dauer-Action in den Vordergrund und lässt nur wenige Momente zum Verschnaufen.

Doom Eternal als Angebot der Woche im Playstation Store anschauen