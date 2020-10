Hans-Christian Dirscherl

Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Auch Melania Trump ist infiziert. Das teilten beiden via Twitter mit.

Vergrößern Donald Trump twittert: Bin Corona positiv © Donald Trumo

US-Präsident Donald Trump hat getwittert , dass er und seine Frau Melania positiv auf das Virus SARS-CoV2 getestet wurden. Beide würden sofort mit der Quarantäne beginnen. Gemeinsam würden die beiden das durchstehen, ergänzte Trump.



Auch Melania Trump äußerte sich auf Twitter. Wie viel zu viele Amerikaner müssen auch sie und der Präsident in Quarantäne, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet wurden, schrieb die Präsidentengattin sinngemäß. Beide würden sich gut fühlen, alle anstehenden Verpflichtungen habe sie abgesagt.



Spiegel Online zitiert den Leibarzt von Trump, der sagt, dass Trump seine Amtsgeschäfte fortführen würde. Beide Trumps würden sich gut fühlen.



Kurz zuvor war gemeldet worden, dass Trumps enge Beraterin Hope Hicks positiv auf Corona getestet worden sei. Hicks war zuletzt viel mit Donald Trump und dessen Ehefrau zusammen. Hicks war unter anderem gemeinsam mit Donald Trump in dessen Präsidentenmaschine zum TV-Duell mit dem demokratischen Präsidentschafts-Herausforderer Joe Biden geflogen.



Donald Trump hatte in der Coronakrise ein zweifelhaftes Bild abgegeben. Erst leugnete er die Gefahren, die von SARS-CoV2 ausgehen und dann empfahl er das Trinken von Desinfektionsmitteln zum Schutz vor Covid-19, angeblich "sarkastisch", wie er später immer wieder betonte. Außerdem preschte Trump mit dem Versprechen vor, dass es bald einen Impfstoff gegen SARS-CoV2 geben würde.



