Donald Trump bestätigt US-Cyberangriff auf Russland

US-Präsident Donald Trump bestätigte einen US-Cyberangriff gegen eine russische Forschungsagentur, die sich angeblich in den Wahlkampf einmischte.

Donald Trump hat einen US-Cyberangriff gegen eine russische Forschungsagentur aus dem Jahre 2018 zugegeben. Laut Trump hat man mithilfe der Cyberattacke russische Wahlmanipulationen im US-Wahlkampf verhindert. Dies berichtete die Washington Post.

Ziel der Cyberattacke war eine russische Forschungsagentur in St. Petersburg, die auch als Trollfabrik gelte und für die Einmischungen in die US-Präsidentschaftswahl 2016 verantwortlich gemacht wurde.

Trump bestätigt Cyberattacke gegen russische "Trollfabrik"

Trump sagte auf die Frage nach der Cyberattacke auf die Forschungsagentur gegenüber der Zeitung: „Richtig“, die Forschungsagentur habe auch versucht, die Kongresswahlen 2018 zu manipulieren, „wir haben das beendet“. Nach weiteren Informationen der Washington Post war der US-Cyberangriff zudem erfolgreich. Die von einem russischen Oligarchen mit guten Verbindungen zum Kreml betriebene „Trollfabrik“ sei vom Netz getrennt worden.

US-Geheimdienste sind weiterhin der Überzeugung, dass Russland sich zugunsten von Trump in den Wahlkampf 2016 eingemischt habe. Der aktuelle US-Präsident bestreitet das und spricht von Sonderermittlungen in diese Richtung als „Hexenjagd“. Russlands Präsident Putin hatte zwar den Sieg Trumps begrüßt. Die US-Vorwürfe einer russischen Einmischung in den Wahlkampf wies er aber stets zurück.