Disney+ zeigt Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers ab 4.5.

Disney+ wird ab dem 4. Mai den Star-Wars-Film "Der Aufstieg Skywalkers" zum Streamen anbieten. Das ist noch nicht alles für Star-Wars-Fans.

Vergrößern Ab dem 4. Mai sind alle Star-Wars-Filme auf Disney+ zu sehen

Bei Disney+ wird bereits ab dem 4. Mai der Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" zum Streamen verfügbar sein. Damit landet am "Star Wars Day" (jährlich am 4. Mai) auch das finale Kapitel der Skywalker-Saga bei Disney+ und alle neun Star-Wars-Filme sind dann über Disney+ verfügbar. Auf DVD und Blu-Ray erscheint "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am 30. April ( hier günstig bei Amazon vorbestellbar ).



"Regisseur J.J. Abrams lieferte mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gemeinsam mit Lucasfilm das epische, letzte Kapitel der legendären Star Wars Saga und brachte damit den heldenhaften Kampf um Frieden und Freiheit in der Galaxis zu einem überwältigenden Abschluss", heißt es in der Ankündigung von Disney.

Die neunteilige Skywalker Saga ist nur ein Teil der umfangreichen Star Wars Sammlung, die auf Disney+ verfügbar ist. Am Star Wars Day bringt Disney+ nicht nur "Der Aufstieg Skywalkers", sondern die achtteiligen Dokumentarserie "Disney Galerie: The Mandalorian" feiert ihre Premiere. Hinzu kommt das Serienfinale von „Star Wars: The Clone Wars“. Kurz zuvor, am 1. Mai, erscheint auch die finale Folge der ersten Staffel der Star-Wars-Serie "The Mandalorian".



"Zusätzlich zu den neuen Angeboten wird Disney+ mit einem einwöchentlichen Concept Art Take-Over der Kunstfertigkeit des Star Wars Universums Tribut zollen. Jeder Film und jede Serie werden ab 4. Mai mit einem speziellen, aus Originalzeichnungen bestehenden Artwork präsentiert", so Disney.

