Disney+ zählt 118 Millionen Abonnenten

Denise Bergert

Aktuelle Zahlen von Disney+ zeigen, wie gut sich der Streaming-Dienst im Vergleich zur Konkurrenz am Markt behaupten kann.

Vergrößern Der Streaming-Dienst von Disney zählt mittlerweile 118 Mio. zahlende Abonnenten. © Disney

Im Vorfeld der Gewinnermittlung hat Disney in dieser Woche aktuelle Abonnenten-Zahlen veröffentlicht . Laut dem Unternehmensbericht konnte der Streaming-Dienst seit Oktober 2020 ein Wachstum von 60 Prozent vorweisen. Die Abonnenten-Zahlen sind von 70 Millionen im vergangenen Jahr auf mittlerweile 118,1 Millionen gestiegen. Zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2021, das am 3. April endete, waren es insgesamt 103 Millionen zahlende Abonnenten.

Disney+ soll weiter ausgebaut werden

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg unseres Streaming-Geschäfts“, erklärt Disney-CEO Bob Chapek in dem Bericht. „Wir sind zuversichtlich, dass es unsere qualitativ hochwertige Unterhaltung und die Expansion in zusätzliche Märkte weltweit ermöglichen werden, unsere Streaming-Plattformen weiter auszubauen.“

Abonnenten-Rückgang bei Hulu + Live TV

Die Wachstumsraten des zu Disney gehörenden Streaming-Dienstes Hulu können sich ebenfalls sehen lassen. Im Zeitraum vom 3. Oktober 2020 bis 2. Oktober 2021 stiegen die Abonnenten-Zahlen um 22 Prozent auf 72,6 Millionen. Einen Rückgang von 20 Prozent von 4,1 auf 4 Millionen Abonnenten musste allerdings Hulu + Live TV verbuchen. Branchenexperten zufolge könnte dieser Umstand auf eine Preiserhöhung des Dienstes im November 2020 zurückzuführen sein.

Weniger Umsatz pro Nutzer

Während die Abonnenten-Zahlen bei Disney+ gestiegen sind, sank der durchschnittliche Monatsumsatz von 4,52 auf 4,12 US-Dollar. Grund dafür ist der Start von Disney+ Hotstar in Asien, durch den durchschnittliche Monatsumsatz pro Nutzer „deutlich niedriger“ ausfällt. Um Disney+ weiter auszubauen, soll die Zahl der Länder, in denen der Dienst verfügbar ist, bis zum Geschäftsjahr 2023 verdoppelt werden. Laut Disney befinden sich zudem zahlreiche neue Inhalte in der Entwicklung, die Disney+ für Abonnenten attraktiver machen sollen.