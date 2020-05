Disney+ verliert seinen Macher an TikTok

Hans-Christian Dirscherl

Abgang bei Disney+: Kevin Mayer, der das Streamingangebot von Disney aufgebaut hat, verlässt das Unternehmen. Mayer wird neuer Chef von TikTok.

Vergrößern Die neue Chefin von Disney+: Rebecca Campbell als neue Chairman Direct-to-Consumer and International. © Disney

Disney+ verliert seinen Macher. Kevin Mayer, der das neue Streamingangebot von Disney aufgebaut hat, verlässt das Unternehmen und wird neuer CEO von TikTok. Mayer wird zudem COO von ByteDance, den chinesischen Unternehmen, dem TikTok gehört.



Bob Chapek, CEO des Disneykonzerns, dankte Mayer für dessen Arbeit als Chairman für den Bereich Direct-to-Consumer and International. Bei ByteDance soll Mayer die Bereiche Musik, Gaming und vor allem die Videoclip- und Social-Media-App TikTok vorantreiben. TikTok ist vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt. Mayer tritt seinen neuen Job bei ByteDance am 1. Juni 2020 an.

Mayers größter Erfolg bei Disney war die Einführung des neuen Streamingangebots Disney+, das seit November 2019 in den USA und seit März 2020 auch in Deutschland Netflix und Amazon Prime Konkurrenz macht. Bis April 2020 soll Disney+ weltweit über 50 Millionen Abonnenten erreicht haben, wie The Verge schreibt. Mayer war aber nicht nur bei der Entwicklung von Disney+ führend, sondern arbeitete auch bei der Integration der von Disney übernommenen Unternehmen Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios und 21st Century Fox mit.



Beobachter glauben, dass Mayer sich Hoffnungen auf den Chefposten bei Disney gemacht habe. Doch Disneys bisheriger CEO Bob Iger stellte im Februar 2020 stattdessen Bob Chapek, den bisherigen Chef der Disney-Themen-Parks, als seinen Nachfolger vor. Das könnte Mayer dazu bewogen haben sich einen neuen Job zu suchen. Mayer dementiert das allerdings.

Mayer Position bei Disney+ übernimmt Rebecca Campbell als neue Chairman Direct-to-Consumer and International. Campbell war zuletzt für Disneyland Resort, Disneyland, California Adventure und Disneys Resort-Hotels verantwortlich.

