Hans-Christian Dirscherl

Scarlett Johansson und Disney haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Laut einem US-Medienbericht soll die Schauspielerin 40 Millionen US-Dollar zusätzlich zu ihrer bisherigen Gage von 20 Millionen Dollar bekommen. Für einen einzigen Film.

Vergrößern Disney und Scarlett Johansson einigen sich - 40 Mio. Dollar extra für Johansson? © Disney

Disney and Scarlett Johansson haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Die Details der Vereinbarung werden aber vertraulich behandelt und sind der Öffentlichkeit offiziell nicht bekannt. Das berichten diverse US-Medien wie zum Beispiel The Hollywood Reporter.

Hier bei Disney+ anmelden

Allerdings will „Deadline“ aus gut informierten Quellen erfahren haben, dass Johansson insgesamt wohl über 40 Millionen US-Dollar erhalte (umgerechnet sind das rund 34,5 Millionen Euro). Allerdings werde diese Summe nicht auf einmal ausgezahlt. Johansson hatte ursprünglich bis zu 100 Millionen Dollar als Entschädigung dafür gefordert (die genauen Zahlenangaben variieren von 80 bis 100 Millionen Dollar), dass der Film "Black Widow" zeitgleich an den Kinokassen und auf dem Streamingdienst Disney+ startete: Scarlett Johansson will über 100 Mio. von Disney für einen einzigen Film.

Denn usprünglich war vertraglich vereinbart worden, dass der Film zuerst in den Kinos und erst später auf Disney+ laufe. Durch den zeitgleichen Start des Films in den Kinos und auf dem Streamingdienst dürfte sich die Zahl der Kinobesucher aber reduziert haben. Da Johansson eine Erfolgsbeteiligung erhält, die sich an der Zahl der Kinobesucher orientiert, verklagte die Schauspielerin Disney auf Schadenersatz.



Johansson und der Disney-Konzern sollen gegenüber dem Hollywood Reporter beteuert haben, dass sie sich darauf freuen würden, die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren fortsetzen zu können. "Ich bin froh, dass wir unsere Differenzen mit Disney beigelegt haben", sagte Johansson laut Hollywood Reporter in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. "Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir im Laufe der Jahre gemeinsam geleistet haben und ich habe die kreative Zusammenarbeit mit dem Team sehr genossen. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen.“ Auch Alan Bergman, Vorsitzender von Disney Studios Content, sprach laut Hollywood Reporter nur nette Worte: "Wir schätzen ihren Beitrag zum Marvel Cinematic Universe und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei einer Reihe von kommenden Projekten, darunter Disney's Tower of Terror."

Ob eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin und dem Unterhaltungs-Giganten nach dieser spektakulärer Auseinandersetzung realistisch ist, sei einmal dahingestellt.

Marvel-Star verklagt Disney wegen Black Widow