Disney+ im August: Alle neuen Filme und Serien

Panagiotis Kolokythas

Diese Filme und Serien starten bei Disney+ im August. Darunter eine Top-Produktion, die statt in den Kinos direkt auf Disney+ landet.

Disney+: Die Neuzugänge im August 2020 © Disney

Im August 2020 erwarten die Abonnenten von Disney+ wieder zahlreiche neue Inhalte der Entertainment-Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Der wohl wichtigste Neuzugang im August: Der von Disney für über 120 Millionen US-Dollar sehr aufwändig produzierte Fantasy-Film Artemis Fowl von Kenneth Branagh kam aufgrund der Coronakrise nicht in die Kinos, sondern feiert seine Premiere beim Streaming-Dienst Disney+. In den USA ist Artemis Fowl schon seit ein paar Wochen auf Disney+ zu sehen, in Deutschland startet der Film nun am 14. August.

Artemis Fowl startet auf Disney+ in Deutschland am 14. August © Disney

Disneys „Artemis Fowl” basiert auf dem beliebten Buch von Eoin Colfer und ist ein Abenteuer, das dem 12-jährigen Genie Artemis Fowl, Nachfahre einer Familie voller krimineller Genies, folgt, der versucht, seinen entführten Vater zu retten.

Disney+: Artemis Fowl früher in Deutschland streamen

Disney-Fans dürfen sich außerdem auf die Dokumentation "Howard" folgen, die am 7. August startet. Hier wird die Geschichte von Howard Ashman erzählt, der Texter von Disney-Klassikern wie "Aladdin", "Die Schöne und das Biest" und "Arielle - Die kleine Meerjungfrau" war und auch die Texte für Musicals wie "Little Shop of Horrors" schrieb. Erzählt wird der Werdegang von Ashman.



Die Liste aller neuen Katalog-Titel und Disney+ Original finden Sie im restlichen Artikel.



Disney+: Neue Original-Titel im August 2020

Ab 7. August

Howard

Disneys Familiensonntag - Episode 40: Googy-Stiftehalter (Staffelfinale)

Ein Tag bei Disney - Episode 36: "Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director"

Hamilton: History Has Its Eyes On You

Pixar in Real Life - Episode 10: "Wall E: Buy N Large und der Geschmack der Zukunft"



Ab 14. August

Artemis Fowl

Ein Tag bei Disney - Episode 37: "Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik"

Magic Camp



Ab 21. August

Ein Tag bei Disney - Episode 38: "Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services"



Ab 28. August

Phineas und Ferb Der Film - Candace gegen das Universum

Ein Tag bei Disney - Episode 39: "Eric Baker - Imagineering Creative Director"

Marvel´s Hero Project - Episode 19: "Der erstaunliche Austin"



Disney+: Neue Katalog-Titel im August 2020

Ab 7. August

Alex & Co (Staffel 1)

Big City Greens (Staffel 1)

Eddie the Eagle - Alles ist möglich

Gregs Tagebuch - Böse Falle!

Hello, Dolly!

Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer

Phineas und Ferb - Der Film: Quer durch die 2. Dimension

UFOs über Europa (Staffel 1)



Ab 14. August

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2)

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1)

Die Prouds (Staffel 1-2)

Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2)



Ab 21. August

Top 10 Biggest Beasts Ever

Mary Poppins´ Rückkehr



Ab 28. August

Lost Treasures of Egypt (Staffel 1)

