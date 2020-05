Disney+ feiert heute Star-Wars-Day mit Premieren

Panagiotis Kolokythas

Disney+ bietet ab dem 4. Mai den Star-Wars-Film "Der Aufstieg Skywalkers" zum Streamen an. Das ist noch nicht alles für Star-Wars-Fans.

Vergrößern Ab dem 4. Mai sind alle Star-Wars-Filme auf Disney+ zu sehen - auch Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers

Bei Disney+ ist ab heute, 4. Mai, der Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hier zum Streamen verfügbar. Damit landet am "Star Wars Day" (jährlich am 4. Mai) auch das finale Kapitel der Skywalker-Saga bei Disney+ und alle neun Star-Wars-Filme sind dann über Disney+ verfügbar. Auf DVD und Blu-Ray erschien "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am 30. April ( hier günstig bei Amazon vorbestellbar ).



"Regisseur J.J. Abrams lieferte mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gemeinsam mit Lucasfilm das epische, letzte Kapitel der legendären Star Wars Saga und brachte damit den heldenhaften Kampf um Frieden und Freiheit in der Galaxis zu einem überwältigenden Abschluss", heißt es in der Ankündigung von Disney.

Die neunteilige Skywalker Saga ist nur ein Teil der umfangreichen Star Wars Sammlung, die auf Disney+ verfügbar ist. In der entsprechenden Leiste im Star-Wars-Channel präsentiert Disney+ die Filme auch in der chronologisch richtigen Reihenfolge, angefangen von "Star Wars: Die dunkle Bedrohung Episode I" über die Ableger "Solo - Star Wars" und "Rogue One: A Star Wars Story" bis hin natürlich zum Abschluss der letzten Trilogie. Normalerweise gibt es die Inhalte auch mit bester Bild- und Soundqualität, diese ist allerdings beim Streaming derzeit aufgrund der Coronakrise zur Schonung der Internet-Infrastruktur teilweise eingeschränkt.

Die weiteren Highlights am Star Wars Day (4. Mai 2020)

Am Star Wars Day bringt Disney+ nicht nur "Der Aufstieg Skywalkers", sondern die achtteiligen Dokumentarserie "Disney Galerie: The Mandalorian" feiert ihre Premiere. Hinzu kommt das Serienfinale von „Star Wars: The Clone Wars“. Kurz zuvor, am 1. Mai, erscheint auch die finale Folge der ersten Staffel der Star-Wars-Serie "The Mandalorian".

Mit "Disney Gallery: The Mandalorian" erhalten die Star-Wars-Fans die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung und Produktion von "The Mandalorian" zu werfen. Die erste Folge startet drei Tage nach der Premiere der finalen Episode von "The Mandalorian" und neue Folgen kommen immer freitags hinzu.



"Zusätzlich zu den neuen Angeboten wird Disney+ mit einem einwöchentlichen Concept Art Take-Over der Kunstfertigkeit des Star Wars Universums Tribut zollen. Jeder Film und jede Serie werden ab 4. Mai mit einem speziellen, aus Originalzeichnungen bestehenden Artwork präsentiert", so Disney.

Tipp: Ein Blick in die Kontoeinstellungen lohnt sich ebenfalls: Zum Star Wars Day bietet Disney+ eine reichhaltige Auswahl an neuen Star-Wars-Profilbildern an.



