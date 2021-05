Disney+ feiert Star-Wars-Day mit Premiere neuer Serie

Panagiotis Kolokythas

Disney+ feiert am 4. Mai den Star-Wars-Day mit Fan-Grafiken und der Premiere einer neuen Star-Wars-Serie.

Vergrößern Disney+ feiert den Star Wars Day am 4. Mai

Am 4. Mai 2021, also heute, ist der "Star Wars Day". Seit den frühen 2010er Jahren werden an diesem Tag alle Star-Wars-Filme von den Fans gefeiert. Ursprung für den inoffiziellen Feiertag ist der Satz "May the force be with you", also "Möge die Macht mit dir sein". Dieser klingt in englischer Sprache ausgesprochen wie "May, the fourth", also "Mai, der Vierte".

Star-Wars-Tage bei Lego: Alle Angebote und das gibt es gratis dazu



Auch Disney+ zelebriert den "Star Wars Day" in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion: Auf Disney+ sind alle bisherigen Star-Wars-Filme in bester Qualität verfügbar. Am Star-Wars-Day 2020 kam der jüngste Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hinzu.

Star Wars - The Bad Batch startet am 4. Mai

Am Star-Wars-Day startet auf Disney+ auch die erste Staffel der neuen CGI-animierten Serie "Star Wars - The Bad Batch" mit einer mehr als einstündigen ersten Folge. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Klone der Kloneinheit 99. Die Serie stammt von Dave Filoni und zeitgleich das Spin-Off und der Nachfolger der animierten Serie "Star Wars: The Clone Wars", deren 7 Staffeln natürlich auch hier bei Disney+ verfügbar sind.

Disney+ bedankt sich bei Star-Wars-Fans mit einer Aktion

Zum "Star Wars Day 2021" werden derzeit auf allen Disney+ Seiten zu Star-Wars-Inhalten sehenswerte Fan-Kunstwerke eingeblendet.

So wird den Besuchern etwa auf der Star-Wars-Hauptseite auf Disney+ eine vom Künstler Zi Xu gezeichnete Star-Wars-Fanart gezeigt, die auch oben in unserem Artikel zu sehen ist. Die Besonderheit an der Grafik von Zi Xu: In dem kleinen Kunstwerk sind in alle Helden und Schurken der bisherigen Star-Wars-Filme zu sehen.

Solche Fan-Grafiken zeigt Disney+ inklusive der Nennung der Künstler auch bei allen anderen Star-Wars-Filmen und -Serien an. Wie etwa hier bei der "The Mandalorian"-Seite oder hier bei der "The Clone Wars"-Seite.

Der Star-Wars-Day ist auch eine gute Gelegenheit, die bisherigen Filme anzuschauen. Dazu bietet es sich an, die Filme in der Reihenfolge anzuschauen, in der die gesamte Star-Wars-Geschichte erzählt wird. Dazu sind die Filme mit dem entsprechenden Zusatz "Episode I" bis "Episode IX" inklusive der beiden Einzelfilme bei Disney Plus zeitlich sortiert. Und in dieser Reihenfolge sollte man sich die Filme bei Disney+ anschauen



Star-Wars: Alle Filme im Überblick und interaktive Karte aller Drehorte