Disney+ bestätigt günstigeres Abo

Der Streaming-Dienst plant eine günstigere, werbefinanzierte Variante - nun gibt es die Bestätigung von Disney selbst.

Update vom 7. März 2022: Inzwischen hat Disney die Gerüchte um ein günstigeres Abonnement bestätigt und dabei auch bekannt gegeben, dass es das günstigere Modell zudem auch international geben wird. Das gab der Konzern auf der offiziellen Webseite bekannt.

Disney+ wird für Werbetreibende geöffnet

Ab Ende 2022 soll das neue Angebot in den USA starten, ab dem Jahr 2023 soll das neue Abo dann auch international zur Verfügung stehen. Disney schreibt zur Ankündigung im eigenen Blog folgendes:

"Die Ausweitung des Zugangs zu Disney+ für ein breiteres Publikum zu einem niedrigeren Preis ist ein Gewinn für alle - Verbraucher, Werbetreibende und unsere Storyteller", sagte Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution. "Mehr Verbraucher werden Zugang zu unseren großartigen Inhalten haben. Werbetreibende können ein breiteres Publikum erreichen, und unsere Filmemacher können ihre unglaubliche Arbeit mit mehr Fans und Familien teilen."

"Seit dem Start von Disney+ haben die Werbetreibenden nach einer Möglichkeit verlangt, Teil von Disney+ zu werden, und das nicht nur, weil es eine wachsende Nachfrage nach mehr Streaming-Inventar gibt" , sagte Rita Ferro, President, Advertising, Disney Media and Entertainment Distribution. "Disney+ mit Werbung bietet Vermarktern das beste Umfeld für Streaming mit unseren beliebtesten Marken, Disney, Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic. Ich kann es kaum erwarten, den Werbetreibenden auf der Upfront mehr darüber zu erzählen."



Das werbefinanzierte Angebot wird als ein Baustein auf dem Weg des Unternehmens zum Erreichen des langfristigen Ziels von 230 bis 260 Millionen Disney+ Abonnenten bis zum Geschäftsjahr 2024 gesehen.



Weitere Details, einschließlich des Einführungsdatums und der Preise, möchte Disney zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.



News vom 4. März 2022 - Disney+ plant günstigeres Abo - das ist der Haken: Einem Bericht zufolge erwägt Disney die Einführung einer günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante von Disney Plus. Die Variante könnte das Abonnentenwachstum bei Disneys Streaming-Dienst erneut deutlich erhöhen, berichtete The Information am Donnerstag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle.

230 Millionen Abonnenten bis 2024

Disneys Streaming-Dienst konnte während der Coronapandemie ordentlich Abonnenten generieren und liegt aktuell bei knapp 130 Millionen zahlenden Abonnenten. Von der werbefinanzierten Abo-Variante erhofft sich Disney das Wachstum noch einmal ankurbeln zu können und steckt sich hohe Ziele. Das Unternehmen möchte bis zum Jahr 2024 rund 230 Millionen Abonnenten haben.



Im Gegensatz zu Streaming-Diensten wie Netflix, die drei verschiedene kostenpflichtige Stufen anbieten, gibt es für Disney Plus derzeit nur eine Stufe, die 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr kostet. Etwas günstiger erhalten Sie den Disney-Streamingdienst hierzulande nur über Partnerangebote wie etwa der Telekom.



Konkurrenten bieten teils bereits werbefinanzierte Optionen

Disney+ hatte zum 1. Januar 129,8 Millionen Abonnenten, nachdem in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 11,7 Millionen Mitglieder hinzugekommen waren.

Ob Disneys werbefinanziertes Abo auch für Europa oder gar in Deutschland geplant, ist noch nicht bekannt. Falls dieses Abo-Modell eingeführt werden sollte, wohl vorerst in den USA, denn Konkurrenten wie Warner, Discovery oder Paramount sind auf diesem Markt bereits mit werbefinanzierten Optionen auf dem Markt.



