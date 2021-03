Disney+: Vergünstigter Jahrespreis für ausgewählte Telekom-Kunden

Denise Bergert

Telekom-Kunden mit bestimmten Tarifen können sich das Disney+-Jahresabo noch zum alten Preis sichern.

Vergrößern Disney+ ist über die Telekom noch zum alten Abopreis verfügbar. © Disney

Am 23. Februar 2021 hat Disney+ für Neukunden den Preis für sein Monatsabo und für sein Jahresabo erhöht . Der Streaming-Dienst kostet nun monatlich anstatt 4,99 Euro mit 8,99 Euro fast das Doppelt. Auch das Jahresabo steigt von 69,99 Euro auf 89,90 Euro. Telekom-Kunden können sich ihr Disney+-Abo nun jedoch ein Jahr lang noch zum alten Preis sichern und sparen somit 20 Euro. Voraussetzung ist ein Vertrag bei der Deutschen Telekom.

Vom Preisnachlass profitieren können Kunden mit den Telekom-Tarifen "Magenta Eins Plus", "Magenta TV Smart" sowie "Magenta TV Netflix". Sie zahlen für ein Disney+-Jahresabo monatlich nur rund fünf Euro, müssen sich jedoch als Gegenleistung für zwölf Monate an den Dienst binden. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kostet das Disney+-Abo bei der Telekom dann 7 Euro monatlich und ist damit immernoch 50 Cent pro Monat günstiger als ein direkt über Disney+ gebuchtes Jahresabo. Die "Disney+ by Telekom 12M Option" wird aktuell noch nicht von der Deutschen Telekom beworden, die Bedingungen finden sich jedoch bereits in den AGBs des Unternehmens. Im Kundenkonto passender Verträge wird die Option ebenfalls angezeigt und kann in Anspruch genommen werden.