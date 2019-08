René Resch

Zum kommenden "Disney+"-Streamingdienst sind neue Details bekanntgeworden. Der Dienst soll deutlich günstiger als Netflix sein.

Vergrößern Disney+-Streamingdienst deutlich günstiger als Netflix © Disney

Zum kommenden Disney-Streamingservice „Disney+“ sind weitere Informationen zu Preisen und weiteren Details durchgesickert. Der Dienst könnte ziemlich preiswert werden.

Der Dienst wird am 12. November 2019 in den USA an den Start gehen. Wie Cnet berichtet, wird der Basispreis 6,99 US-Dollar pro Monat betragen. Das Basispaket berechtigt dabei für vier gleichzeitige Streams, 4K schon inklusive. Des Weiteren können auf einem einzigen Konto sieben Profile erstellt werden.

Zum Vergleich: Netflix kostet in der Basis-Variante bereits 9 US-Dollar (7,99 Euro in Deutschland), ohne 4K und einem nutzbaren Stream. Zwei Streams mit 4K betragen 13 US-Dollar (10,99 Euro in D.), 4K mit vier gleichzeitigen Streams kosten 16 US-Dollar (13,99 Euro in D.) monatlich.

Für Star-Wars- und Marvel-Fans ein Muss!

Natürlich ist die Netflix-Bibliothek aktuell weitaus attraktiver, Disney hat in seinem Portfolio allerdings einiges zu bieten. Neben den bekannten Disney-Klassikern sind für Fans gerade Star Wars und Marvel ziemlich interessant. Exklusiv wurden aus dem Marvel-Universum eine "Ms. Marvel"-, eine "She Hulk"- sowie eine "Moon Knight"-Serie angekündigt.



Auf der D23 Expo hat Disney einige spannende Serien angekündigt, darunter die bereits heiß erwartete Star-Wars-Serie „The Mandalorian“, die bereits zum Start verfügbar sein soll, sowie eine weitere Obi-Wan-Kenobi-Serie mit Ewan McGregor. Ebenfalls wird „The Clone Wars“ für eine siebte Staffel exklusiv auf Disney+ zurückkehren. Weitere Informationen zu den kommenden Star-Wars-Serien finden Sie hier: