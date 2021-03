René Resch

Disney erreicht mit dem hauseigenen Streaming-Dienst den nächsten Meilenstein und kann nun 100 Millionen zahlende Abonnenten aufweisen.

Vergrößern Disney+: Streaming-Dienst erreicht 100 Millionen Abonnenten © Disney

Bereits im Januar berichteten wir, dass Disney+ einen gewaltigen Anstieg der zahlenden Kundschaft zu verbuchen konnte . So konnte der Streaming-Dienst am 2. Januar 2021 fast 95 Millionen Abonnenten aufweisen. Und der Aufschwung hält weiter an: Disney+ zählt nun über 100 Millionen Kunden.

Disney+ wächst rasant

Ein Achtungserfolg, nach nur 16 Monaten erreicht der Streaming-Dienst einen absoluten Meilenstein. Inzwischen ist der Dienst, der am 12. November 2019 in den USA an den Start ging, in 59 Ländern erhältlich. Zum Vergleich: Netflix konnte kürzlich mit 200 Millionen Abonnenten glänzen, der Dienst ist allerdings schon weit länger, nämlich seit 2007 verfügbar.

Kaum verwunderlich ist, dass Disney mit seinem Streaming-Dienst weiterhin große Ziele verfolgt und die Inhalte deutlich steigern will. Dazu gab es nun auch ein Statement von Bob Chapek, dem CEO der The Walt Disney Company:

"Der enorme Erfolg von Disney+ - das inzwischen die Marke von 100 Millionen Abonnenten überschritten hat - hat uns dazu inspiriert, noch ehrgeiziger zu sein und unsere Investitionen in die Entwicklung hochwertiger Inhalte deutlich zu erhöhen", so Chapek. "In der Tat haben wir uns das Ziel gesetzt, mehr als 100 neue Titel pro Jahr zu entwickeln, und das schließt Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars und National Geographic ein. Unser Direct-to-Consumer-Geschäft hat oberste Priorität, und unsere robuste Pipeline an Inhalten wird das Wachstum weiter vorantreiben."

