Disney Plus entfernt Filme aus Kinderprofilen

Denise Bergert

Wegen rassistischer Darstellungen, hat Streaming-Anbieter Disney Plus mehrere Filme aus den Kinderprofilen gelöscht.

Vergrößern Disney Plus entfernt Filme wegen rassistischer Darstellungen aus den Kinderprofilen. © Disney

Mit " Stories Matter " hat The Walt Disney Company im vergangenen Jahr eine Kampagne ins Leben gerufen, die sich mit der Geschichte des Konzerns auseinandersetzt. Konkret geht es dabei um rassistische Stereotypen und negative Darstellungen in alten Disney-Filmen. Mit dem Start der Kampagne hat das Unternehmen bei seinem Streaming-Dienst Disney Plus Inhaltswarnungen eingeführt. Nutzer werden darauf hingewiesen, dass der Titel, den sie sich gerade anschauen möchten, rassistische Stereotypen oder negative Darstellungen von Minderheiten beinhaltet. Disney betont in diesen Erklärungen, dass solche Darstellungen falsch sind, man sich jedoch dagegen entschieden habe, die Inhalte zu entfernen. Stattdessen wolle das Unternehmen Diskussionen für ein friedliches Miteinander anregen.

Nach den Inhaltswarnungen unternimmt Disney Plus nun einen weiteren Schritt. Medienberichten zufolge, hat der Streaming-Dienst mehrere Titel mit derartigen Warnungen aus den Kinderprofilen von Disney Plus entfernt. Dabei handelt es sich um die Filme "Peter Pan", "Aristocats", "Die Dame und der Landstreicher", "Dumbo", "Das Dschungelbuch" und "Swiss Family Robinson". Die Filme können zwar über normale Disney-Plus-Profile noch gefunden und angeschaut werden, über Kinderprofile lassen sich die Disney-Klassiker jedoch nicht mehr suchen. "Aristocats", "Die Dame und der Landstreicher" und "Swiss Family Robinson" beinhalten rassistische Karikaturen von ostasiatischen Menschen, "Dumbo" zeigt einen Song im Stile rassistischer Minnesänger und in großen Teilen von "Peter Pan" werden indigene Völker mit Stereotypen porträtiert.