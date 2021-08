Disney+: Neuer Trailer zu Star Wars: Visions veröffentlicht

Denise Bergert

Der neue Trailer zur „Star Wars“-Anthologie-Serie „Star Wars: Visions“ verspricht jede Menge Action.

Vergrößern Episode eins trägt den Titel „The Duel“ und stammt von Kamikaze Douga. © Disney

Disney hat in dieser Woche einen neuen Trailer zu seiner „Star Wars“-Anthologie-Serie „Star Wars: Visions“ veröffentlicht . Die Serie feiert am 22. September 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ Premiere. Ähnlich wie bei „Animatrix“ zur „Matrix“-Filmreihe oder der Netflix-Serie „Love, Death & Robots“ stammt jede Folge der Serie von einem anderen Anime-Studio und erzählt eine in sich abgeschlossene kurze Geschichte aus dem „Star Wars“-Universum.

„Lucasfilm arbeitet mit sieben der talentiertesten Anime-Studios in Japan zusammen, um ihren unverwechselbaren Stil und ihre einzigartige Vision des Star-Wars-Universums in diese inspirierende neue Serie einzubringen“ , erklärt James Waugh, Executive Producer und Lucasfilm Vice President, Franchise Content & Strategy. „Ihre Geschichten zeigen das gesamte Spektrum des Erzählens im japanischen Zeichentrickfilm, jede von ihnen wird mit einer Frische und Stimme erzählt, die unser Verständnis davon, was eine Star-Wars-Geschichte sein kann, erweitert und ein Universum feiert, das für so viele visionäre Geschichtenerzähler eine Inspiration war.“

Die erste Staffel besteht aus neun animierten Episoden von sieben Anime-Studios, darunter Production I.G. und Geno Studio. Als Sprecher in der englischen Version von „Star Wars: Visions“ sind unter anderem Alison Brie, Joseph Gordon-Levitt, David Harbour, Neil Patrick Harris, Lucy Liu und Temuera Morrison als Boba Fett an Bord. „Star Wars: Visions“ wird laut Disney beim Streaming-Dienst sowohl mit der englischen Vertonung als auch im japanischen Original mit Untertiteln verfügbar sein.