Hans-Christian Dirscherl

Disney+ gewinnt immer mehr Abonnenten und hat die Erwartungen des Konzerns übertroffen.

Vergrößern Disney+: Neuer Abonnentenrekord, aber bald Preiserhöhung © Marko Aliaksandr/Shutterstock.com

Disney Plus hatte am 2. Januar 2021 94,9 Millionen Abonnenten. Das teilte der Disney-Konzern jetzt in seinem Bericht für das erste Finanz-Quartal 2021 (das dem letzten Quartal des Kalenderjahres 2020 entspricht) mit. Disneys Streamingangebot konnte also deutlich zulegen, denn im Dezember 2020 hatte Disney noch von 86 Millionen Abonnenten für Disney+ gesprochen und am 28. Dezember 2019 hatte Disney+ sogar nur 26,5 Millionen Nutzer. US-Medien wie The Verge spekulieren , dass Titel wie „Soul“ von Pixar sowie die letzte Folgen der zweiten Staffel von der Mandalorian zu diesem Schub beigetragen haben.

Disney Plus jetzt abonnieren



Netflix meldete für das vierte Quartal 2020 zwar über 200 Millionen Abonnenten, doch Netflix ist ja auch viel länger auf dem Markt.



Mit diesem starken Wachstum hat Disney+ die eigenen Vorgaben übertroffen. Ursprünglich wollte Disney die 90-Millionenmarke erst nach vier Jahren erreichen - Start des Streamindienstes war in den USA im November 2019, Deutschland folgte erst im März 2020. Mittlerweile lautet das neue Ziel: Zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten im Jahr 2024.



Umsatz und Gewinn, den Disney+ erwirtschaftet, dürften bald deutlich steigen, denn ab 23. Februar 2021 wird Disney+ teuerer. In Deutschland soll Disney+ dann 8,99 Euro statt bisher 6,99 Euro kosten. Das Jahresabo in Deutschland kostet dann 89,99 Euro. Bisher sind 69,99 Euro dafür fällig. Dafür wächst aber auch der Umfang von Disney+. In den USA bietet Disney zudem Bundles aus Disney+, Hulu und ESPN Plus an, die in Deutschland aber nicht verfügbar sind.



Insgesamt machte der Disney-Konzern 16,25 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Quartal 2021 und 29 Millionen Dollar Gewinn. Das sind 22 Prozent weniger Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und sogar 99 Prozent weniger Gewinn. Grund dafür sind die wegen der Covid-19-Pandemie geschlossenen Freizeitparks sowie das weggebrochene Geschäft mit Disneys Kreuzfahrtschiffen. Das führte auch zu Entlassungen in großer Zahl: Aus die Maus - Disney entlässt 32.000 Mitarbeiter.

Außerdem verschoben sich wegen der Corona-Krise die Kinostarts vieler Filme.