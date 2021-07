Disney+: Marvels Black Widow im VIP-Zugang verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Marvels Black Widow ist ab sofort bei Disney+ verfügbar. Allerdings muss für das Ansehen des Films extra bezahlt werden.

Jetzt auf Disney+ verfügbar: Black Widow

Nach Marvels "Avengers Endgame" im Jahre 2019 ist mit "Black Widow" der nächste große Superhelden-Film aus dem Marvel-Superhelden-Universum gestartet. Obwohl die Kinos wieder geöffnet haben, hat sich Disney dazu entschieden, den aufwendig produzierten Film auch hier über Disney+ anzubieten. Allerdings kostenpflichtig über den sogenannten "VIP-Zugang".

"Black Widow" via Disney+ VIP-Zugang jetzt für 21,99 Euro anschauen



Sprich: Um sich "Marvel Studios Black Widow" auf Disney+ anzusehen, muss man extra zu den Abo-Gebühren für den Streaming-Dienst auch noch 21,99 Euro bezahlen. Die gute Nachricht ist allerdings: Bereits ab dem 6. Oktober, also in weniger als 3 Monaten, wandert der Film in das reguläre Disney+ Angebot und steht dann auch allen Disney+-Abonnenten zur Verfügung.

Darum geht´s in Black Widow

"Black Widow" ist ein Spionage-Thriller, in dem Natasha Romanoff alias Black Widow (gespielt von Scarlett Johansson) im Mittelpunkt steht. Der 2 Stunden und 15 Minuten lange Film entstand unter der Regie von Cate Shortland. Die Handlung laut Angaben von Disney:

"(Black Widow wird) mit den dunkleren Seiten ihrer Akte konfrontiert, als sich eine gefährliche Verschwörung mit Verbindungen zu ihrer Vergangenheit abzeichnet. Verfolgt von einer Macht, die vor nichts zurückschreckt, um sie zu Fall zu bringen, muss Natasha sich mit ihrer Geschichte als Spionin und den abgebrochenen Verbindungen aus jener Zeit auseinandersetzen, lange bevor sie ein Avenger wurde."

Lohnt sich Black Widow?

Auf IMDB wird "Black Widow" derzeit von über 8.320 Nutzern und Fachjournalisten mit einer Durchschnittswertung von 7,4 von 10 Punkten bewertet. Das ist eine relativ gute Bewertung, die sich aber noch ändern dürfte nach dem offiziellen Start.

Auf Metacritic wird "Black Widow" aktuell von den Kritikern im Schnitt mit 68 von 100 Punkten bewertet.