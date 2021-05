Disney+: Disney-Chef spricht über weitere Preiserhöhung

Hans-Christian Dirscherl

Disney+ wurde erst kürzlich teurer, doch der Konzern denkt schon über die nächste Preiserhöhung nach.

Die letzte Preiserhöhung für Disney+ liegt erst wenige Monate zurück. Disney+ kostet seitdem pro Monat 8,99 Euro statt 6,99 Euro und das Jahresabo 89,99 Euro statt 69,99 Euro. Doch Disneys CEO Bob Chapek schließt eine weitere Preiserhöhung nicht aus.

Wie das auf TV-Themen spezialisierte Nachrichtenportal netxtv sowie auch andere US-Nachrichtenportale berichten, habe die letzte Preiserhöhung für Disney+ kaum Reaktionen bei den Kunden hervorgerufen. Disney bemerkte also keine Zunahme bei den Abo-Kündigungen oder gar eine Abwanderung. Allerdings war die Preiserhöhung zum Beispiel in Deutschland mit einer Aufwertung des Angebots durch die sogenannten „Star"-Inhalte verbunden gewesen: Disney+-Abo wird 2021 deutlich teurer - und besser. Disney+ wurde also nicht einfach nur teurer, sondern bot nach der Preiserhöhung auch mehr.

Disney sei derzeit immer noch zufrieden mit dem Preis-Leistungsverhältnis, dass Disney+ seinen Kunden biete, so Chapek. Doch Chapek behält sich das Recht auf weitere Preiserhöhungen ausdrücklich vor. Der Disney-Chef begründet das damit, dass Disney immer neue Inhalte zu seinem Streamingangebot Disney+ hinzufügen würde bis Disney+ schließlich an den Punkt gelange, dass es jede Woche neuen Content bekommen würde. Wenn dieser Punkt erreicht sei, halte er eine Preiserhöhung für angebracht.



Disney+ hat mittlerweile weltweit über 100 Millionen Abonnenten. Das Angebot von Disney unterscheidet sich teilweise von Land zu Land, in den USA bietet Disney beispielsweise ein Bundle aus Disney+, Hulu und ESPN+. Dieses Angebot ist in Deutschland nicht erhältlich.

