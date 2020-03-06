Disney+: Diese Filme und Serien gibt es ab dem 24.3.

Disney hat detailliert verraten, welche Filme und Serien zum Deutschlandstart von Disney+ verfügbar sein werden. Die Liste.
Zum Start am 24. März 2020 (Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und Schweiz) wird es demnach über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals geben. Dazu gehören auch alle 30 Staffeln der Kult-Animationsserie „Die Simpsons“ mit mehr als 600 Folgen.
Spartipp:
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Dieses Frühbucher-Jahresabo ist nur bis zum 23. März 2020 erhältlich. Danach kostet Disney+ 6,99 € im Monat und 69,99 € im Jahr.
Von Star Wars werden die Episoden 1 bis 8 auf dem Streaming-Service verfügbar sein, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ wird im Sommer folgen. Dazu die finale Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ sowie das Disney+ Original „The Mandalorian“. Darüber hinaus wird es eine Auswahl an Marvel-Filmen und -Serien geben, darunter “Captain Marvel”, “Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame, “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D” und “Marvel’s Runaways”. Ferner werden 20 Pixar Blockbuster-Filme verfügbar sein – darunter „Oben“, „Alles steht Kopf“ und „Findet Dorie“ sowie Kurzfilme wie „Lamp Life“ und „Pixar in Real Life“.
Unter der Marke National Geographic finden sich neben dem Oscar-Gewinner „Free Solo“ auch Inhalte wie die Dokumentation “Jane”, der Sundance Award-Gewinner “Science Fair” sowie die von Will Smith moderierte Serie “One Strange Rock”. Von den Disney-Klassikern gibt es „Cinderella”, „Das Dschungelbuch” und „Arielle, die Meerjungfrau”, aber auch neue Animations-Highlights, wie “Die Eiskönigin – Völlig Unverforen”, „Rapunzel“ oder Live-Action Neuverfilmungen wie „Der König der Löwen“ oder „Die Schöne und das Biest“, werden verfügbar sein. Außerdem „Phineas and Ferb“, „Die Gummibärenbande“, „Hannah Montana“ und die „DuckTales“. „Kevin – Allein zu Haus”, „Mrs. Doubtfire“, „Ice Age 1-4“, „Sister Act“ und James Cameron’s Oscar-prämierter „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ aus der Rubrik „Hollywood-Blockbuster“ runden das Angebot perfekt ab.
Zu den 25 exklusiven Disney+ Originals gehören „High School Musical: Das Musical: Die Serie“, „The World According to Jeff Goldblum”, „Forky hat eine Frage“ und „The Imagineering Story” sowie die Filme „Susi und Strolch”, „Togo: Der Schlittenhund“ und Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie“.
Hier finden Sie eine Liste aller Geräte und Plattformen, auf denen Sie Disney+ empfangen können : Disney+ - diese Geräte unterstützen den neuen Streamingdienst.
Liste (nicht vollständig) der Filme und Serien auf Disney+ ab dem 24.3.2020
Disneyfilme
101 DALTMATINER (1961)
101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT (1996)
ALADDIN (1992)
ALADDIN (2019)
ALICE IM WUNDERLAND (1951)
ALICE IM WUNDERLAND (2010)
ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
ANTARCTICA - GEFANGEN IM EIS
ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU (1989)
ARISTOCATS
BAMBI
BAMBI 2 – DER HERR DER WÄLDER
BÄREN
BÄRENBRÜDER
BÄRENBRÜDER 2
BAYMAX - RIESIGES ROBOWABOHU
BERNARD UND BIANCA - DIE MÄUSEPOLIZEI
CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)
CAMP ROCK 2 (DISNEY CHANNEL)
CHAOS IM NETZ
CINDERELLA (1950)
CINDERELLA (2015)
COOL RUNNINGS – DABEI SEIN IST ALLES
DAS DSCHUNGELBUCH (1967)
DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL
DAS VERMÄCHTNIS DER TEMPELRITTER
DAS VERMÄCHTNIS DES GEHEIMEN BUCHES
DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME (ANIMATED) (1996)
DER KÖNIG DER LÖWEN (1994)
DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)
DESCENDANTS - DIE NACHKOMMEN
DESCENDANTS 2 – DIE NACHKOMMEN (DISNEY CHANNEL)
DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER KÖNIG VON NARNIA
DIE CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN VON NARNIA
DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN
DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ
DIE GEISTERVILLA (2003)
DIE MUPPETS
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991)
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (2017)
DORNRÖSCHEN
DUELL DER MAGIER (2010)
DUMBO (2019)
DUMBO, DER FLIEGENDE ELEFANT (1941)
ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)
ELLIOT, DER DRACHE (2016)
FANTASIA (1940)
FANTASIA (2000)
FLUBBER
FLUCH DER KARIBIK 1-5 - AM ENDE DER WELT
FREAKY FRIDAY - EIN VOLL VERRÜCKTER FREITAG (2003)
FREAKY FRIDAY (1977)
HANNAH MONTANA – DER FILM
HIGH SCHOOL MUSICAL 1-3
HOCUS POCUS
IM REICH DER RAUBKATZEN
INTO THE WOODS
LIEBLING, ICH HABE DIE KINDER GESCHRUMPFT
LIEBLING, JETZT HABEN WIR EIN RIESENBABY
LIEBLING, JETZT HABEN WIR UNS GESCHRUMPFT
LILO & STITCH
MALEFICENT - DIE DUNKLE FEE
MARY POPPINS (1964)
MIGHTY DUCKS – DAS SUPERTEAM
MUPPETS MOST WANTED
PETER PAN (1953)
PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION
PINOCCHIO (1940)
POCAHONTAS
PRINCE OF PERSIA – DER SAND DER ZEIT
PRINZESSINNEN SCHUTZPROGRAMM
RALPH REICHTS
RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT (2010)
ROBIN HOOD (1973)
SAVING MR. BANKS
SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE
SUSI UND STROLCH (1955)
TARZAN (1999)
THE JUNGLE BOOK (2016)
TRON
VAIANA - DAS PARADIES HAT EINEN HAKEN
WINNIE PUUH
ZOMBIES – DAS MUSICAL
Disneyserien
AUSTIN & ALLY
BAYMAX: ROBOWABOHU IN SERIE
CAMP KIKIWAKA
CHIP UND CHAP – DIE RITTER DES RECHTS
DARKWING DUCK – DER SCHRECKEN DER BÖSEWICHTE
DAS LEBEN UND ICH
DIE GUMMIBÄRENBANDE
DUCKTALES
GARGOYLES – AUF DEN SCHWINGEN DER GERECHTIGKEIT
HANNAH MONTANA
JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN
JESSIE
KIM POSSIBLE
MEINE SCHWESTER CHARLIE
MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER
PHINEAS UND FERB
SCHLIMMER GEHT'S IMMER MIT MILO MURPHY
WELPEN FREUNDE
WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS
Disneykurzfilme
DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN (1933)
DIE EISKÖNIGIN: PARTY FIEBER
DIE KLUGE KLEINE HENNE
FERDINAND, DER STIER
STEAMBOAT WILLIE
URLAUB AUF HAWAI
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Disney+: Diese Geräte unterstützen den neuen Streamingdienst
Disney+ auf Amazon Fire TV: Alle Details
Pixarfilme
ALLES STEHT KOPF
ARLO & SPOT
CARS
CARS 2
CARS 3: EVOLUTION
COCO
DAS GROßE KRABBELN
DIE MONSTER AG
DIE MONSTER UNI
DIE UNGLAUBLICHEN
DIE UNGLAUBLICHEN 2
FINDET DORIE
FINDET NEMO
MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS
OBEN
RATATOUILLE
TOY STORY
TOY STORY 2
TOY STORY 3
WALL-E
Pixarkurzfilme
BAO
DER VOGELSCHRECK
HOOK UND DAS GEISTERLICHT
LA LUNA
PARTYSAURUS REX
TEILWEISE WOLKIG
Marvelfilme
ANT-MAN
AVENGERS: AGE OF ULTRON
AVENGERS: ENDGAME
AVENGERS: INFINITY WAR
BLACK PANTHER
CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER
CAPTAIN MARVEL
DOCTOR STRANGE
GUARDIANS OF THE GALAXY
GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
THE AVENGERS
THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR
THE RETURN OF THE FIRST AVENGER
THOR
THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG
THOR: THE DARK KINGDOM
WOLVERINE. WEG DES KRIEGERS (2013)
X-MEN
X-MEN 2
X-MEN: APOCALYPSE
X-MEN: DER LETZTE WIDERSTAND
X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG
X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT
Marvelserien
AVENGERS - GEMEINSAM UNBESIEGBAR
DER ULTIMATIVE SPIDER-MAN
DIE AVENGERS – DIE MÄCHTIGSTEN HELDEN DER WELT
GUARDIANS OF THE GALAXY
HULK UND DAS TEAM S.M.A.S.H.
MARVEL'S AGENT CARTER
MARVEL'S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
MARVEL'S INHUMANS
MARVEL'S RUNAWAYS
Star-Wars-Filme
STAR WARS: EPISODE I – DIE DUNKLE BEDROHUNG
STAR WARS: EPISODE II – ANGRIFF DER KLONKRIEGER
STAR WARS: EPISODE III – DIE RACHE DER SITH
STAR WARS: EPISODE IV – EINE NEUE HOFFNUNG
STAR WARS: EPISODE V – DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK
STAR WARS: EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER
STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT
STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI
STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS (FOLGT IM SOMMER 2020)
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
STAR WARS: THE CLONE WARS
SOLO: A STAR WARS STORY
Star-Wars-Serien
STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER
STAR WARS REBELS
STAR WARS RESISTANCE
STAR WARS: THE CLONE WARS
National Geographic Filme
APOLLO: MISSIONS TO THE MOON
ATLANTIS RISING
BEFORE THE FLOOD
DIANA: IN HER OWN WORDS
FLOOD, THE
FREE SOLO
GESPALTENES AMERIKA - DER KLIMAKONFLIKT
INTO THE GRAND CANYON
INTO THE OKAVANGO
JANE
KINGDOM OF THE BLUE WHALE
SCIENCE FAIR - JUNGE GENIES
National Geographic Serien
BRAIN GAMES
DER UNGLAUBLICHE DR. POL
DR. K'S TIERISCHE NOTAUFNAHME
ENTHÜLLT: GEHEIMNISSE DER MEERE
ONE STRANGE ROCK
WILDES RUSSLAND
National Geographic Specials
BREAKING 2
KINGDOM OF THE APES: BATTLE LINES
LOST TOMB OF ALEXANDER THE GREAT, THE
TITANIC: 20 YEARS LATER WITH JAMES CAMERON
UND MEHR…
Weitere Filme
ANASTASIA (1997)
AVATAR – AUFBRUCH NACH PANDORA
DIE PEANUTS – DER FILM
DOCTOR DOLITTLE (1998)
FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT
FLICKA
GARFIELD
ICE AGE ICE AGE 2 – JETZT TAUT’S
ICE AGE 3 – DIE DINOSAURIER SIND LOS
ICE AGE 4 – VOLL VERSCHOBEN
KEVIN – ALLEIN ZU HAUS
MRS. DOUBTFIRE – DAS STACHLIGE KINDERMÄDCHEN
SISTER ACT – EINE HIMMLISCHE KARRIERE
SCOTT & HUUTSCH
WÄHREND DU SCHLIEFST
Weitere Serien
DIE SIMPSONS (Staffel 1-30)
Disney+ Originals Filme
EIN TAG BEI DISNEY
STAR GIRL: ANDERS IST VÖLLIG NORMAL
SUSI UND STROLCH
TIMMY FLOP: VERSAGEN AUF GANZER LINIE
TOGO: DER SCHLITTENHUND
Disney+ Originals Serien
AUSGETÜFTELT!
KÜCHENHELDEN
STAR WARS: THE CLONE WARS – DIE FINALE STAFFEL
DIE IMAGINEERING STORY
DISNEY INSIDER
DISNEYS MÄRCHENHOCHZEITEN
TAGEBUCH EINER ZUKÜNFTIGEN PRINZESSIN
HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE
HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE: DAS SPECIAL
HUNDELEBEN – VOM WELPEN ZUM BLINDENHUND
MARVEL HERO PROJECT
THE MANDALORIAN
THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM
ZUGABE!
Disney+ Originals Kurzfilme
FAMILY SUNDAYS
FORKY HAT EINE FRAGE
KURZSCHLUSS
LAMP LIFE
EIN TAG BEI DISNEY (KURZFILM)
PIXAR IN REAL LIFE
SPARKSHORTS
Jetzt Disney+ vorbestellen für 59,99 Euro im ersten Jahr.
Disney+: Diese Geräte unterstützen den neuen Streamingdienst
Disney+ auf Amazon Fire TV: Alle Details