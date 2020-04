Disney+: Bereits über 50 Millionen Abonnenten

Hans-Christian Dirscherl

Disney+ hat weltweit bereits über 50 Millionen Abonnenten. Obwohl der Streamingdienst erst 5 Monate existiert.

Am 12. November 2019 war Disney+ in den USA, Kanada und den Niederlanden gestartet. Am 19. November 2019 kamen dann auch Australien, Neuseeland und Puerto Rico hinzu. Bereits am 5. Februar 2020 hatte Disney+ 28,6 Millionen Nutzer.



In Deutschland und vielen weitere Staaten startete der Streamingdienst am 24. März 2020. Disney+ ist damit in über zwölf Staaten rund um den Globus verfügbar. Das wirkt sich massiv auf die Zahl der Nutzer aus, wie man jetzt sieht. Denn Disney+ hat jetzt über 50 Millionen Nutzer weltweit.

Disney+ für 69,99 Euro im ersten Jahr oder 6,99 Euro/Monat und vorab 7 Tage kostenlos testen.

Netflix liegt aber mit 167 Millionen Nutzern weltweit immer noch deutlich in Führung, wie CNN berichtet. Hulu, ein weiterer Videostreamingdienst von Disney, der aber nur in den USA verfügbar ist, hat wiederum über 30 Millionen Nutzer.

Zu den Highlights von Disney+ gehören die Eigenproduktionen von Disney, sowie Filme, Serien und Dokumentationen von Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Wir haben Disney+ getestet: Disney+ ist keine Konkurrenz für Netflix & Co. - sondern eine Ergänzung.



Tipp 1: Telekom-Kunden mit einem Magenta-Vertrag bekommen weiterhin Disney+ die ersten sechs Monate gratis.

Zum Angebot: 6 Monate Disney+ gratis für Telekom-Kunden . Ab dem siebten Monat zahlen die Telekom-Kunden dann für Disney+ den Vorzugspreis von 5 Euro statt 6,99 Euro. Alles weitere zu diesem Angebot für Telekomkunden lesen Sie in dieser Meldung.

Tipp 2: Wer den neuen Magenta-TV-Stick der Telekom kauft, kann drei Monate Magenta-TV und Disney+ ohne Extrakosten nutzen.

Magenta TV inklusive Disney+ drei Monate gratis nutzen . Mehr dazu lesen Sie hier: Neuer Magenta-TV-Stick inklusive 3 Monate Magenta-TV & Disney+.

