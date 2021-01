Disney+: 55 neue Serien und 279 neue Filme

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst Disney+ erweitert seine Bibliothek um viele neue Inhalte für erwachsene Zuschauer.

Vergrößern Disney+ erweitert Ende Februar sein Angebot. © Disney

Disney+ fügt seinem Angebot im nächsten Monat einen neuen Hub speziell für erwachsene Zuschauer hinzu. Bei Star finden sich ab 23. Februar 2021 insgesamt 279 Filme und 55 Serien von ABC Signature, 20th Television, FX, Freeform, 20th Century Studios, Searchlight, Touchstone und Hollywood Pictures. Zu den neuen Spielfilmen zählen etwa "Hitman: Agent 47", "Jennifer's Body: Jungs nach ihrem Geschmack", "From Hell", "Good Morning, Vietnam", die "Planet der Affen"-Reihe sowie sämtliche "Stirb langsam"-Teile. Auch bei den Serien gibt es durch die Erweiterung um die Inhalte von Star jede Menge Klassiker. Neu in der Bibliothek sind "Prison Break", "Lost", "The Walking Dead", "Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte", "Akte X: Die unheimlichen Fälle des FBI" und "How I Met Your Mother".

Mit der Einführung des neuen Star-Hubs erhöht Disney+ ab 23. Februar auch seine Abo-Preise. Das Monats-Abo steigt dann von derzeit 6,99 Euro auf 8,99 Euro. Das Jahresabo kostet ab Ende Februar statt 70 rund 90 Euro. Wer sein Jahresabo vor dem Stichtag am 23. Februar abgeschlossen hat, soll den alten Preis laut dem Anbieter noch sechs Monate weiternutzen können. Ebenfalls neu ist ab nächsten Monat eine verbesserte Profilverwaltung. Nutzer können ihre Profile dann mit einer PIN schützen und Altersfreigaben für Profile festlegen.