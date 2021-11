Disney+: 13 MCU-Filme ab 12. November im IMAX-Format

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst Disney+ stellt ab 12. November insgesamt 13 Marvel-Filme auf das IMAX-Seitenverhältnis um.

Vergrößern Letterbox-Format und IMAX Enhanced im Vergleich. © IMAX / Marvel

Disney und IMAX haben in dieser Woche eine Zusammenarbeit angekündigt . In deren Rahmen werden beim Streaming-Dienst Disney+ in diesem Monat 13 Marvel-Filme auf das IMAX-Seitenverhältnis umgestellt. Stichtag ist der 12. November 2021, an dem auch „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ Premiere bei dem Dienst feiert.

Traditionell nutzen IMAX-Kinos ein eher quadratisches Seitenverhältnis von 1,43:1. Das Expanded Aspect Ratio Format von IMAX kommt mit 1,90:1 dem typischen 16:9-Fernseher jedoch näher. Marvel-Filme werden meist in einem breiter formatigen Letterbox-Seitenverhältnis gedreht, was an TV-Geräten zu recht großen schwarzen Balken führt.

Einige Marvel-Filme beinhalten jedoch Szenen, die im 1,90:1-Format mit speziellen IMAX-zertifizierten Kameras aufgenommen wurden. „Avengers: Infinity War“ wurde beispielsweise komplett in diesem Format gefilmt. „Black Widow“ hingegen bietet 22 Minuten mit IMAX Expanded Aspect Ratio-Filmmaterial. In diesen Szenen wird das Bild aufgezogen und bekommt mehr Platz auf dem TV-Gerät.

Von diesem IMAX-Bildverhältnis sollen nun auch Marvel-Filme auf Disney+ profitieren. 13 von ihnen sind ab 12. November mit dem IMAX-Bildverhältnis – entweder komplett oder in ausgewählten Szenen – verfügbar. Folgende Titel bekommen den Hinweis IMAX Enhanced mit dem neuen Bildverhältnis: