Discord Voice Chat ab sofort für Xbox-Konsolen verfügbar

Denise Bergert

Über das Xbox-Insider-Programm steht ab sofort der Discord Voice Chat für alle teilnehmenden Xbox-Besitzer bereit.

Vergrößern Der Discord Voice Chat kommt auf Microsofts Xbox-Konsolen. © MIcrosoft

Microsoft will den Discord Voice Chat bald auf seinen Konsolen Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One verfügbar machen. Den ersten Schritt macht der Redmonder Konzern heute im Xbox-Insider-Programm . Ab sofort steht der Discord Voice Chat über den Testkanal für alle teilnehmenden Xbox-Besitzer bereit.

Discord Voice Chat mit Sprachkanälen und Gruppenanrufen

Über den Discord Voice Chat können sich Xbox-Besitzer mit ihren Freunden und Communities auf Discord verbinden und sich direkt über Sprachkanäle und Gruppenanrufe auf der Konsole unterhalten. Der Voice Chat funktioniert nicht nur im Dashboard, sondern auch direkt beim Spielen. In Multiplayer-Titeln müssen Spieler so nicht mehr auf den Ingame-Sprach-Chat zurückgreifen, sondern können den Discord Voice Chat nutzen. Im Spiel wird angezeigt, wer sich gerade im Gespräch befindet. Xbox-Besitzer können hier ihr Mikrofon aktivieren und einfach zwischen Discord Voice und dem Xbox Game Chat wechseln.

Und so funktioniert es:

Öffnen Sie mit Drücken der Xbox-Taste den Leitfaden Wählen Sie “Partys & Chats“ Navigieren Sie zu “Discord Voice auf Xbox ausprobieren“ Scannen Sie den angezeigten QR-Code Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Discord-Konto und Ihrer Xbox her

Neue Option in der Discord-App

Ist die Konsole mit dem Discord-Konto verknüpft, können Nutzer wie gewohnt den Discord-Kanal auswählen, in dem sie sich unterhalten wollen. In der Discord-App findet sich nun zudem eine neue Option zum Beitreten auf Xbox. Damit der Sprachchat per Smartphone funktioniert, benötigen Nutzer noch die Xbox-App, um den Voice-Chat von ihrem Discord-Konto auf die Konsole zu übertragen. Details zum Xbox Insider Hub listet Microsoft auf dieser Website.