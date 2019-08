Dirt Rally gratis: Humble Store verschenkt Simulation

Panagiotis Kolokythas

Der Humble Store verschenkt für kurze Zeit das PC-Spiel Dirt Rally. Und Sie müssen dafür nur einen Newsletter abonnieren.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis erhältlich: Dirt Rally

Im Humble Store ist für kurze Zeit das Rennspiel Dirt Rally im Wert von 34,99 Euro gratis erhältlich! Das Spiel selbst kann unter Windows, macOS und Linux gespielt werden und besitzt auch eine VR-Unterstützung. Entwickelt wurde Dirt Rally von Codemasters. Aus der Spielebeschreibung: "DiRT Rally ist das authentischste und packendste Rally-Spiel, von der DiRT-Community auf über 80 Millionen Meilen auf Herz und Nieren geprüft. Du erlebst das Gefühl höchster Konzentration, während du auf gefährlichen Straßen entlang rast und ein Unfall die Etappenzeit unwiderruflich zerstören könnte."

Um das Geschenk zu erhalten, müssen Sie sich für den Humble-Bundle-Newsletter anmelden. Fortan werden Sie dann per Newsletter über ähnliche Aktionen und attraktive Spieleangebote informiert.

Außerdem macht der Humble Store mit der Aktion auch Werbung für das Humble Monthly: Hier erhalten Sie für etwa 12 Euro im Monat jeden Monat eine große Auswahl an Spielen. Im Humble Monthly für September erhalten Sie beispielsweise sofort die beiden Spiele Slay the Spire und Squad und die restlichen Spiele werden dann am kommenden Freitag um 19 Uhr freigeschaltet.

Im August 2019 gab es im Humble Monthly für 12 Euro die folgenden Spiele im Wert von über 150 Euro: Kingdom Come Deliverance, Surviving Mars, Rising Storm 2: Vietnam, Yokus Island Express, Adventure Pals, Almost There, Swords & Soldiers II und Don´t give up.



Und so geht´s: Rufen Sie die Aktions-Seite zur Dirt-Rally-Aktion auf und folgen Sie dort den Anweisungen. Sobald Sie den Humble-Bundle-Newsletter abonniert haben, erhalten Sie einen Steam-Key für Dirt Rally per Mail. Sollten Sie den Newsletter bereits abonniert haben, dann erhalten Sie das Spiel sofort. Mit dem Steam-Schlüssel müssen Sie dann im Steam-Client das Spiel freischalten (über "Spiel hinzufügen" und dann "Ein Produkt bei Steam aktivieren"). Wichtig: Die Aktivierung des Spiels muss bis zum in der Mail angegebenen Zeitpunkt erfolgen, sonst verlieren Sie den Anspruch auf das Gratis-Spiel.