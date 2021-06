Direct Storage nicht für Windows 10 geplant

Michael Söldner

Direct Storage wird nicht als Update für Windows 10 erscheinen. Ein Upgrade auf Windows 11 ist für Spieler unumgänglich.

Vergrößern Direct Storage steht auf der Xbox Series X/S schon zur Verfügung. © xbox.com

Mit „Direct Storage“ hat Microsoft eine Technik in die neue Konsolengeneration Xbox Series X/S integriert, die Zugriffe auf die SSD deutlich beschleunigen kann. Mit Windows 11 soll die verbesserte Speicherverwaltung auch auf dem PC Einzug halten. Eine Implementierung zum Launch hat Microsoft bereits bestätigt . Als Ergebnis sollen Spiele Inhalte schneller auf die Grafikkarte laden, ohne dabei die CPU zu belasten. Microsoft stellt „blitzschnell gerenderte“ Spielewelten in Aussicht, ohne lange Ladezeiten. Dazu kommt in Windows 11 eine Funktion namens „Auto HDR“. Damit sollen auch Spiele um High Dynamic Range (HDR) erweitert werden, die bislang nur im normalen Farbumfang dargestellt wurden. Voraussetzung dafür ist jedoch mindestens DirextX 11. Auf der Xbox Series X/S setzt Microsoft auf ein ganz ähnliches Verfahren.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Direct Storage wird nicht im Rahmen eines Updates auch in Windows 10 integriert. Wer von dem Feature Gebrauch machen möchte, muss unbedingt auf Windows 11 umsteigen. Entsprechend dürften PC-Spieler wieder zu den ersten Nutzergruppen gehören, die das neue Betriebssystem mit offenen Armen empfangen (müssen). Windows 11 soll noch vor dem Jahresende 2021 als kostenloses Upgrade für Windows-10-Nutzer erscheinen. Wer am Windows-Insider-Programm teilnimmt, kann schon früher eine Version des Betriebssystem ausprobieren. Diese dürfte allerdings noch auf Direct Storage verzichten müssen. Zudem sind für einen optimale Ausnutzung des Features Anpassungen am jeweiligen Spiel nötig, die sicherlich eine Weile auf sich warten lassen werden. Gut möglich, dass Direct Storage nur in noch nicht veröffentlichten Spielen zum Einsatz kommt.

Windows 11 ein Gratis-Update - mit Einschränkungen