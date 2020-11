René Resch

Mit CLARK haben Sie zu jeder Zeit den vollen Überblick über alle Ihre Versicherungen - komplett digital. CLARK hilft Ihnen, Ihre bestehenden Policen mit 10.000 anderen Versicherungen von 160 verschiedenen Anbietern zu vergleichen und auf Wunsch zu optimieren. Mit dem Black-Friday-Special von CLARK können Sie sich zudem einen 30-Euro-Gutschein von Amazon sichern.

CLARK Black-Friday-Deal: Digital Versicherungen managen und Amazon-Gutschein sichern

Zum kommenden Black Friday sparen Sie bei CLARK nicht nur bei Ihren optimierten Versicherungen. Als Black-Friday-Special bietet das Unternehmen jedem Neukunden, der eine neue Versicherung über CLARK auswählt, einen 30-Euro-Gutschein für Amazon.de – dazu nutzen Sie einfach den Gutscheincode: BF30W . Den Gutschein erhalten Sie dabei direkt nachdem Ihr Versicherungsvertrag bestätigt wurde per Mail. Daher lohnt sich die Anmeldung bei CLARK momentan gleich doppelt – Sie optimieren Ihre Versicherungspolicen und bessern gleichzeitig Ihr Budget zum Black Friday mit einem Amazon-Gutschein auf.

CLARK bietet als erstes Unternehmen überhaupt eine digitale Lösung für das persönliche Versicherungsmanagement und ist damit äußerst erfolgreich. Das Unternehmen schloss 2018 sogar mit der Rekordsumme von 29 Millionen US-Dollar die bisher größte Series-B-Finanzierung eines Versicherungs-Start-Ups in Europa ab. Und das Insurtech wird immer beliebter: über 250.000 Kunden vertrauen dem digitalen Versicherungsmanagement von CLARK bereits und bewerten das Angebot mit 4,6 von 5 möglichen Trustpilot-Sternen als „hervorragend”.

Die Perfekte Übersicht mit der CLARK-App

Mit CLARK erhalten Sie einen optimalen Überblick über all Ihre Versicherungen und managen diese in Zukunft digital – bequem über die CLARK-App oder online. Ein Durchforsten Ihrer oft seitenlangen Policen fällt komplett weg, Sie sehen auf einen Blick gegen was Sie tatsächlich versichert sind.

Nachdem Sie die nötigen Informationen an CLARK übertragen haben, erhalten Sie eine Bewertung Ihrer bestehenden Verträge und können diese mit Angeboten und Tarifvorschlägen von über 160 Versicherern vergleichen. So optimieren Sie Ihre Versicherungen und können dabei noch sparen.

Mit der App haben Sie immer alle Ihre Versicherungen im Blick.

Über die App können Sie Ihre unterschiedlichen Versicherungen und Verträge zu jeder Zeit transparent einsehen und verwalten. Damit haben Sie immer alles im Überblick, wie etwa Beiträge, Kündigungsfristen oder Versicherungsnummern.

Mit CLARK finden Sie die günstigsten Versicherungsalternativen

Clark prüft mit einem intelligenten Algorithmus Ihre bestehenden Verträge darauf, ob Sie bei anderen Tarifen eine Leistungsverbesserung erzielen und mehr einsparen können. Dabei werden über 10.000 Tarife von mehr als 160 Versicherern überprüft und mit Ihrer bestehenden Police verglichen. CLARK zeigt Ihnen dann die besten Alternativen zu Ihrer Versicherung, beispielsweise Verträge, die sich für Sie mehr lohnen oder ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Sie wählen dann einfach Ihre Wunschänderung und optimieren so Ihre Versicherungssituation. Dabei wird Ihnen keine Versicherung „aufgeschwatzt“ – Sie wählen Ihre Wunsch-Police aus freien Stücken. Und bei Nachfragen stehen auf Wunsch auch Versicherungsexperten per Messenger, Mail oder Telefon für eine individuelle und unabhängige Beratung zur Verfügung.

Passgenaue Empfehlungen der CLARK-Experte erhalten.

CLARK erhebt dabei auch keine versteckten Gebühren oder zusätzliche Kosten. Das Unternehmen steht Ihnen als „Versicherungsmakler“ zur Verfügung, nicht etwa als Versicherungsvertreter. Geld verdient das Unternehmen also über Provisionen der unterschiedlichen vermittelten Versicherungen, für Sie entstehen keine Kosten. Bei Ihrer Anmeldung müssen Sie ein sogenanntes Maklermandat unterschreiben, damit CLARK für Sie tätig werden kann. Nur so kann CLARK Ihre Verträge überprüfen, verwalten oder ggf. auch ändern. Es werden nur die Änderungen vorgenommen, die Sie ausdrücklich wünschen. Hierzu ist das Unternehmen äußerst transparent und Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit Ihr Maklermandat ganz einfach per E-Mail oder Telefon zu widerrufen.

Bei aufkommenden Fragen und Komplikationen steht CLARK Ihnen persönlich zur Seite. So erhalten Sie beispielsweise die nötige Unterstützung im Schadensfall und weiterführender Abwicklung mit der Versicherung, bei einem Umzug teilen Sie einfach Ihre neue Adresse mit und CLARK übernimmt die Benachrichtigungen Ihrer Versicherungsgesellschaften aber auch eine unabhängige und unkomplizierte Beratung durch die Versicherungsexperten von CLARK etwa per Messenger, Mail oder Telefon können Sie kostenlos in Anspruch nehmen.

Gerade während der Corona-Pandemie ein riesiger Vorteil da hier kein physischer Kontakt notwendig ist – alles läuft auf Wunsch komplett über digitale Kanäle.

Kassieren statt bezahlen: Zum Black Friday sparen Sie noch mehr!

Jetzt anmelden und 30-Euro-Gutschein von Amazon erhalten.

