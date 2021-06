Ralf Buchner

Im neuen Digital Life Sonderheft Schritt für Schritt 4/2021 lesen Sie in bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie alle Linux-Probleme lösen. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD das aktuelle Digital Life Rettungssystem als startfähiges Livesystem. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern Digital Life Schritt für Schritt 4/2021 Linux - jetzt am Kiosk

Linux Mint und Ubuntu erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Trotzdem bleibt auch bei den Gratis-Betriebssystemen alltäglicher Ärger nicht aus, der die Abläufe ins Stocken bringt. Dann müssen Sie selbst eingreifen, um zum Beispiel die WLAN-Verbindung zu checken, System und Programme auf Stand zu bringen, den Zustand von Hardware-Komponenten zu ermitteln oder den Datenaustausch mit Windows zu optimieren. In solchen und vielen anderen Fällen kann Ihnen dieses Heft schnell mit klaren Schritt-für- Schritt-Anleitungen weiterhelfen. Das gilt auch, wenn der Linux-Rechner gar nicht mehr startet: Denn in dem Fall haben Sie mit dem brandneuen Rettungssystem von der Heft-DVD das richtige Werkzeug zur Hand. Bei Bedarf können Sie Linux auch einfach neu installieren. Die passenden Systeme inklusive Anleitungen liegen auf der DVD bereit. So helfen Sie sich bei allen Linux-Problemen ganz einfach selbst. Die neue Digital Life Schritt für Schritt 4/2021 Linux. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life Schritt für Schritt 4/2021 Linux

1. Linux-Diagnose

Sind alle Programme auf dem neuesten Stand?

Ist die Linux-Installation auf dem neuesten Stand?

Ist die Linux-Distribution auf dem neuesten Stand?

Wird der Bildschirm optimal unterstützt?

Steuert Linux Mint meine Grafikkarte optimal an?

...

2. Alltägliche Linux-Probleme lösen

Wie finde ich eine Datei oder einen Ordner wieder?

So startet Linux auf Ihrem Rechner schneller

Linux bekommt keine Verbindung zum WLAN

Linux erkennt ein neues Gerät nicht

Der Drucker funktioniert nicht richtig

...

3. Probleme im Zusammenspiel mit Windows lösen

Der Bootmanager startet das falsche System

Windows-Partition wird in Linux nicht angezeigt

Rechteprobleme beim Zugriff auf Dateien lösen

Dateien aus der Windows-Welt unter Linux öffnen

Windows-Programme mit Wine starten

...

USB-Stick mit der Selbsthilfe-DVD einrichten

So verwenden Sie die Selbsthilfe-DVD

Hardware des Rechners anzeigen und prüfen

Online nach Treibern, Infos und Lösungen suchen

Dateien auf USB-Stick oder USB-Platte sichern

...

Die Digital Life Schritt für Schritt 4/2021 Linux ist für 4,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.