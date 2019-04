Profi IT

Im neuen Digital Life Sonderheft Schritt für Schritt 3/2019 lernen Sie in bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen alle Office-Funktionen kennen. Passend dazu finden Sie auf der Heft-DVD ein großes Gratis-Komplettpaket mit über 5000 Vorlagen. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern Digital Life Schritt für Schritt 3/2019 Office - jetzt am Kiosk

Libre Office ist eine Top-Gratis-Alternative zum kostenpflichtigen Office-Paket von Microsoft. Die Sammlung enthält alle Programme für Ihre Bürotätigkeiten und lässt sich uneingeschränkt beruflich und privat einsetzen. In der neuen Digital Life finden Sie die wichtigsten Anwendungen in eindeutigen Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt: Mit Writer erstellen Sie mühelos Ihre Texte, mit Calc geht die Tabellenkalkulation flott von der Hand, und mit Impress gelingen Ihnen professionelle Präsentationen. Ihre Libre-Office-Dokumente lassen sich problemlos mit Word, Excel und Powerpoint öffnen und bearbeiten. Damit Sie sofort loslegen können, haben wir ein Komplettpaket zusammengestellt: Auf der Heft-DVD finden Sie die Bürosuite Libre Office für jedes Betriebssystem, dazu eine portable Variante für den USB-Stick und über 5000 Vorlagen für jeden Zweck. Die neue Digital Life Schritt für Schritt 3/2019 Office. Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life Schritt für Schritt 3/2019 Office

Der Einstieg in Libre Office

Alle Libre-Office-Module auf einen Blick

Das sind die Vorteile von Libre Office

Diese Funktionen sind neu in Libre Office 6.1.5

Datenaustausch zwischen Libre Office und MS Office

Libre Office installieren und aktuell halten

Wichtige Tastaturbefehle auf einen Blick

Libre Office Writer

Die Arbeitsumgebung kennenlernen

Textdokument erstellen und Vorlagen verwenden

Text markieren, einfügen, suchen und ersetzen

Seitenlayout einrichten

Kopf- und Fußzeilen sowie Seitenzahlen einfügen

Schrift festlegen, Text ausrichten, Abstände einfügen

Tabellen erstellen

Absätze nummerieren und Listen erstellen

Bilder hinzufügen

Dokumente drucken und als PDF-Datei ausgeben

Mit Absatz- und Zeichenformaten arbeiten

Serienbriefe erstellen

Libre Office Calc

Tabellen anlegen und erste Eingaben vornehmen

Tabellen ansprechend und übersichtlich formatieren

Zeit sparen mit Vorlagen und Extensions

Daten schnell und effizient sortieren und filtern

Datentypen nutzen und automatisches Ausfüllen

Zellinhalte kombinieren und Tabellen drehen

Zellen logisch mit anderen Zellinhalten verknüpfen

Einfache Formeln eingeben

Mit Formeln rechnen

Diagramme einfügen

Libre Office Impress

Präsentation anlegen

Folien mit Inhalten füllen

Grafische Elemente, Animationen & Übergänge

Tipps zur Gestaltung schöner Präsentationen

Impress-Präsentation am Monitor oder Beamer

Präsentation drucken oder als PDF ausgeben

Heft-DVD

Das bietet Ihnen die Heft-DVD

Libre Office auf dem USB-Stick einsetzen

Office-Vorlagen 2017 von Markt & Technik nutzen

