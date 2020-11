Digital Life 6/2020 - iPad - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 6/2020 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zum iPad und dessen Betriebssystem iPad OS 14.

Apple hat seinem iPad ein eigenes Betriebssystem spendiert, das nun in neuer Version verfügbar ist. Lesen Sie in der neuen Digital Life, welche Funktionen iPad-OS 14 vorzuweisen hat und wie Sie Ihr iPad damit effektiv in Alltag und Beruf einsetzen.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 6/2020 - iPad

Grundlagen

Modellübersicht: Das richtige iPad finden

iPad-OS 14 gibt‘s für diese iPad-Modelle

So aktualisieren Sie auf iPad-OS 14

Widgets im neuen Smart Stack stapeln

Widgets in der Heute-Leiste platzieren

...

iPad-Praxis

Mit zwei Fingern über Tasten streichen

iPhone-Käufe nicht aufs iPad laden

Display-Wiederholrate am iPad Pro regeln

Verstecken Sie Apps vor neugierigen Augen

Bild-in-Bild-Modus auf dem iPad-Display

...

iPhone und iPad

iPhone-Anrufe am iPad annehmen

iPhone-Fotos aufs iPad laden

iPad mit iPhone-Adressbuch synchronisieren

Dateitausch zwischen iPhone und iPad

Safari-Tabs vom iPhone am iPad weiterlesen

...

Safari, Mail und Nachrichten

Nachrichten beim Antworten zitieren

Andere Browser- und Mail-Apps festlegen

Chats festpinnen

Sicher surfen mit neuem Datenschutzbericht

Drittanbieter-Cookies sperren

...

Office

Dokumente mit der Dateien-App verwalten

In der Cloud gelöschte Dateien retten

So geben Sie Office-Dateien für andere frei

PDFs in der Cloud öffnen und bearbeiten

Verfassen Sie Briefe auf dem iPad

...

Notizen, Erinnerungen, Karten

Notizen-App zum Infoassistenten machen

Neue Stiftfunktionen für Notizen

Einscannen, unterschreiben und versenden

Neuerungen in der Erinnerungen-App

Mit Google Maps Alternativrouten finden

...

Foto und Video

Kamera ausreizen

Neuerungen in der Fotos-App entdecken

Fotos mit einem Handgriff verbessern

Fotos mit allen Schikanen aufpolieren

Private Fotos auf dem iPad verstecken

...

Apples Abodienste

Das ist Apple One, und so nutzen Sie es

Den richtigen Filmstreaming-Dienst finden

Den richtigen Musikstreaming-Dienst finden

Apple Music in der Musik-App ausblenden

Gratis-Jahresabo bei Apple TV+ nutzen

...



Speicher freischaufeln

Große iPad-Apps finden und löschen

Kontakte im iPad-Adressbuch aufräumen

Fotos ausmisten

Große Videos finden und löschen

Browser-Tabs ausmisten

...

Sicherheit

Genauen Standort bei Ortung verbergen

Schützen Sie Ihr iPad vor Fake-Apps

Schützen Sie sich vor App-Käufen und Abos

Apps das Suchen im Netzwerk erlauben

Das Senden von Nutzungsdaten verbieten

...

Extra

45 iPad-Apps: Top-Apps für iPad-OS 14 auf einen Blick



