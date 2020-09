Digital Life 5/2020 - iPhone - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 5/2020 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zu iOS14 und iPhone.

iOS 14 ist da, und wie bei jeder neuen Version des Betriebssystems strotzt auch diese wieder vor neuen Funktionen. Vor allem der Homescreen hat eine Frischzellenkur bekommen und zeigt nun Widgets in verschiedenen Ausführungen an. Ebenfalls überarbeitet wurde die App-Mediathek, die alle Ihre installierten Apps nun deutlich übersichtlicher auflistet. Die neue Digital Life beschäftigt sich jedoch nicht nur mit der Optik von iOS 14, der Praxisteil des Heftes erklärt zudem einige Funktionen, die Ihnen im Alltag nützlich sein können. Wer gerne Musik hört, der findet ebenfalls den einen oder anderen hilfreichen Tipp zu Apps und Hardware. Natürlich kommt auch der Sicherheitsaspekt von iOS 14 nicht zu kurz – vom Passwort-Check bis hin zu mehr Privatsphäre ist alles an Bord. Und in einem großen Special lernen Sie die wichtigsten Apps kennen, die Sie auf Ihrem iPhone installiert haben sollten.

Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 5/2020 - iPhone

Grundlagen

Diese Geräte erhalten das Update

So installieren Sie iOS 14 auf dem iPhone

Widgets auf dem Homescreen platzieren

Die neuen Hintergrundbilder nutzen

Speicherort für neue Apps festlegen

...

iPhone-Praxis

Auf die iPhone-Rückseite klopfen

Das sind App-Clips, und so funktionieren sie

iPhone kindgerecht einrichten

Diktieren ohne Internetverbindung

Abonnements mit der Familienfreigabe teilen

...

Foto und Video

In Details zoomen und Bilder beschriften

Belichtung für alle Fotos festlegen

Aufnahmemodus der Lauter-Taste festlegen

Fotos filtern und sortieren

Fotos schneller wiederfinden

...

Musik

Zu laut Musik gehört? Belastung prüfen!

Umgebungslärm in Echtzeit betrachten

Musik auf einer Bluetooth-Box ausgeben

Musik unterwegs störungsfrei streamen

Speicherplatz freigeben

Datenhungrige Apps finden und löschen

Ordnung schaffen im iPhone-Adressbuch

Fotos ausmisten

Große Videos finden und löschen

Apps auslagern spart Speicher

...

Safari, Mail & Nachrichten

Nachrichten festpinnen

Nachrichten beim Antworten zitieren

Andere Browser- und Mail-Apps festlegen

Safari-Tabs am iPad und iPhone weiterlesen

Gratis-Postfach von Apple für Mails nutzen

...



Kopfhörer

So prüfen Sie den Akkustand der AirPods

AirPods-Musik mit Raumklang genießen

Abwechselnd mit den AirPods telefonieren

Das Mikrofon an den AirPods einstellen

Das besagen die Status-LEDs der Ladehülle

...

Sicherheit

Werde ich über mein iPhone abgehört

Sicherheit Ihrer Passwörter überprüfen

Genauen Standort bei der Ortung verbergen

Apps das Absuchendes Netzwerkes erlauben

Das Senden von Nutzungsdaten verbieten

...

Extra: 50 Apps für das iPhone

50 wegweisende Top-Apps für iOS 14 und das iPhone auf einen Blick

