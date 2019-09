Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 5/2019 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zum neuen iPadOS.

Vergrößern Digital Life 5/2019 - iPadOS - jetzt am Kiosk

Als Apple-Chef Tim Cook Anfang Juni dieses Jahres auf der Entwicklerkonferenz Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) erstmals iPad-OS vorstellte, löste er damit doch einige Verwunderung aus: Bisher liefen alle iPad-Modelle schlichtweg mit iOS – was hatte es nun mit diesem iPad-OS auf sich? Die Antwort war schnell gefunden, wenn auch nicht sehr detailreich. Kurz und knapp gefasst, basiert iPad-OS auf iOS, wurde jedoch um einige coole Funktionen erweitert, die eben auf Tablets Sinn ergeben. In unserem Heft stellen wir Ihnen alle diese neuen Funktionen vor und erklären, wie Sie sie am besten nutzen. Aber natürlich haben wir auch die „alten“ Funktionen nicht vergessen, die vom bisherigen iOS nun ins neue iPad-OS gewandert sind. Auch hier zeigen wir Ihnen Tricks und Kniffe, mit denen Sie Ihr iPad noch effektiver einsetzen können. Die neue Digital Life 5/2019 - iPadOS - 111 Tipps und Tricks! Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 5/2019 - iPadOS

Grundlagen

Das ist iPad-OS

Viele iPads – von mini bis riesengroß

iPad optimal einrichten

So aktualisieren Sie auf iPad-OS 13 9

Was tun, wenn mein iPad das Update auf iPad-OS 13 nicht unterstützt?

Neuer Dark-Mode macht das iPad dunkel

Hintergrundbild für das iPad auswählen

Den Homescreen individuell einrichten

...

Bedien-Tricks

Neue Bedienungshilfen in iPad-OS 13

Anmelden mit Apple – so funktioniert es

App-Abos am iPad kündigen

Installierte Apps bequemer löschen

Offene Apps zeigen und Apps beenden

...

Bilder und Videos bearbeiten

Fotos verwalten

Fotos mit Bordmitteln verschönern

iPad ersetzt Zeichentablets

Screenshots bearbeiten und speichern

Fotos überspielen

...

iPad produktiv nutzen

Taschenrechner für das iPad

Neue Karten-App: Aktualisiert & erweitert

USB-Stick am iPad nutzen

Das iPad mit einer Funkmaus bedienen

Bluetooth-Tastatur mit dem iPad verbinden

...

Mobiles Arbeiten mit dem iPad

Gedrucktes mit dem iPad scannen

Mit der Nachrichten-App in Kontakt bleiben

Sichere Internet-Verbindungen per VPN

Mails formatieren und in Form bringen

Mit einer externen Tastatur schneller tippen

...



Problemlösungen

So säubern Sie Ihr iPad

Erste Hilfe bei iPad-Displaybruch

Das iPad wiederbeleben

iPad geklaut oder verloren

iPad vor dem Verkauf bereinigen

...

Extra: iPad-Gesten

15 wichtige Fingergesten auf einen Blick

Die Digital Life 5/2019 - iPadOS ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.