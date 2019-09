Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 5/2019 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zum neuen iOS 13.

Vergrößern Digital Life 5/2019 - iOS 13 - jetzt am Kiosk

Mit der Zahl 13 verbinden manche Menschen etwas Negatives, vor allem bei abergläubischen Zeitgenossen gilt sie als Unglückszahl. Bei Apple sieht man das offensichtlich anders: Die neue iOS-Version trägt offiziell die Nummer 13, scheint aber nicht mit einem Fluch belegt zu sein. Stattdessen dürfen sich iPhone-Besitzer über die tollen neuen Funktionen von iOS 13 freuen. So finden Hobbyfotografen zusätzliche Foto- und Videofunktionen in der Kamera-App, Datei-Jongleure einen neuen Download-Manager, und Sicherheitsfanatiker können sich bald mit ihren Apple-Daten bei Drittanbieter-Apps und -diensten anmelden. Supersicher, versteht sich! In der neuen Digital Life lernen Sie die neuen Funktionen von iOS 13 kennen. Garantiert ohne Fluch. Die neue Digital Life 5/2019 - iOS 13 - 111 Tipps und Tricks! Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 5/2019 - iOS 13

Grundlagen

Diese Geräte bekommen das Update

So installieren Sie iOS 13 auf dem iPhone

Den neuen Dunkelmodus einschalten

So optimieren Sie die Einstellungen

Eingaben diktieren, statt zu tippen

...

Foto und Video

Fotos aufnehmen

Mit dem iPhone Videos aufnehmen

Die neuen Tabs in der Fotos-App nutzen

Lästiges Bildrauschen in Fotos entfernen

Fotos mit einer Vignette aufhübschen

...

Aufräumen und optimieren

Speicher freiräumen

Das iPhone im Browser am PC aufräumen

Den Akkuverbrauch am iPhone optimieren

Mit dem Akku möglichst weit kommen

Infos zur Akku-Gesundheit

...

Internet und Kommunikation

Mails mit iOS 13 schön in Form bringen

So nutzen Sie den Download-Manager

Offene Safari-Tabs schließen

Cloud-Speicher mit iPhone nutzen

Mit dem iPhone im WLAN telefonieren

...

Sicherheit

So schützen Sie Ihre Daten optimal

So machen Sie den Safari-Browser sicher

App-Abos am iPhone kündigen

Standortabfragen durch Apps überwachen

Anmelden mit Apple – Apps anonym nutzen

...

iPhone-Praxis

Mit dem iPhone kontaktlos bezahlen

Webseiten als PDF oder Webarchiv teilen

Notizen in iOS 13 gemeinsam bearbeiten

Das iPhone mit der Dateien-App verwalten

Mit Erinnerungen nichts mehr vergessen

...



Problemlösungen

Das iPhone finden, sperren und löschen

Das iPhone wiederbeleben

Langsames Internet wieder beschleunigen

Hilfe, wenn das iPhone nicht mehr lädt

Alle Daten auf ein neues iPhone umziehen

