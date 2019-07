Digital Life 4/2019 - Smartphone - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 4/2019 finden Sie die 111 besten Tipps und Tricks zum Thema Smartphone.

Ein Smartphone kann umso mehr, je mehr Apps Sie darauf installieren. Doch sollten es schon die richten sein! In der neuen Digital-Life stellen wir Ihnen tolle Apps vor, mit denen Sie Ihr Smartphone um neue Funktionen erweitern oder die Ihnen die Bedienung einfacher machen. Dabei ist das Heft in verschiedene Schwerpunkte unterteilt, sodass Sie sofort den Bereich finden, der Sie interessiert: Die Ausgabe beschäftigt sich mit dem alltäglichen Einsatz, der Kommunikation via Whatsapp & Co., dem Fotografieren und Musikhören, dem Navigieren und der Vernetzung mit anderen Diensten und Geräten. Natürlich alles mit Apps – und alles leicht und verständlich erklärt. Die neue Digital Life 4/2019 - Smartphone - 111 Tipps und Tricks!. Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 4/2019 - Windows

Bedienung

Alternative Designs für Ihr Smartphone

HD-Live-Video: Hintergründe satt

MP3-Musik als Klingelton verwenden

Google Assistant macht den Alltag leichter

Widgets optimal nutzen

...

Kommunikation

Unerwünschte Anrufe blockieren

Chatten mit Google Maps

Chatten ohne Mitleser

Telefonate ganz sicher verschlüsseln

Windows 10 und Smartphone im Team

...

Audio, Video & Foto

Werkzeuge für Fotografen

Fotos im Google-Speicher sichern

Videos herunterladen

Google Lens: Texte und Objekte erkennen

Google-Fotos-Kreationen deaktivieren

...

Navigation

Streckenfortschritt mit Google Maps teilen

Google Maps offline nutzen

Vorhersage der UV-Strahlung

Mit Android Auto von A nach B kommen

Offline navigieren mit Here We Go

...

Sicher vernetzt

WLAN-Analyse mit der Gratis-App von AVM

Top-App für die Fritzbox

Apps für den NAS-Zugriff

Smartphone als WLAN-Hotspot

Anonym im Internet surfen

...

Extra: Sprachbefehle

45 empfehlenswerte Apps

