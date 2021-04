Digital Life 3/2021 - Microsoft Windows - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 3/2021 lernen Sie mit bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie Microsoft Windows besser nutzen.

Windows 10 ist ein mächtiges Betriebssystem. Im PC-Alltag kommen aber oft nur die gängigsten Funktionen zum Einsatz. Klar, damit erreichen Sie in der Regel, was Sie vom System wollen, machen sich aber das Leben oft auch unnötig schwer. Deutlich leichter wird das Arbeiten mit dem Microsoft-Betriebssystem, wenn Sie einen Blick unter die Haube werfen und an den richtigen Stellschrauben drehen. Das klappt ganz einfach mit der neuen Digital-Life Schritt-für-Schritt-Ausgabe. Anhand von übersichtlichen Anleitungen passen Sie mühelos die Bedienung an Ihre Bedürfnisse an. Dazu justieren Sie das System zielgerichtet, um es optimal einzustellen. Und nutzen geniale Apps, die entweder schon installiert sind oder sich aus dem Microsoft Store kostenlos herunterladen lassen. Für den letzten Schliff wenden Sie die Tricks der Windows-Profis an. Und das Beste: Bei allen Maßnahmen kommen Sie ohne fremde Software aus. Denn Ihr Windows 10 bringt alles bereits mit, was Sie zum Verbessern brauchen – die Funktionen, die Tools und die Apps. Damit der Weg zum besseren Windows noch leichter fällt, haben wir das Layout überarbeitet: Große Bilder verbessern die Übersicht genauso wie die neuen Rubrikseiten. So sehen Sie noch genauer, was Sie tun müssen, und wissen stets, in welchem Kapitel Sie sich befinden. Natürlich können Sie weiterhin auf die klaren Anleitungen vertrauen, die Sie auch bei schwierigen Aufgaben punktgenau zum Ziel bringen. Die neue Digital Life 3/2021 - Windows. Jetzt am Kiosk.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 3/2021 - Microsoft Windows

Windows 10 besser bedienen

Windows-Anmeldung mit Augen- oder Fingerscan

Versteckte Extras auf dem Windows-Desktop nutzen

Fenster schnell passend am Desktop anordnen

Mit der neuen Zwischenablage effizienter arbeiten

Mehrere Monitore richtig einstellen

Verlauf und Zeitachse als Gedächtnisstützen nutzen

Den Datei-Explorer von Windows besser im Griff

Mehrere Drucker und Scanner verwalten

Alles finden mit der Windows-Suche

Online-Speicher Onedrive produktiv einsetzen

Informationen sammeln

System optimieren

ZIP-Archive erstellen und entpacken

Windows auffrischen mit Bordwerkzeugen

Von mehreren Benutzerkonten am PC profitieren

System mit dem Task-Manager überwachen

Hardware mit dem Geräte-Manager verwalten

Datenträger unter Windows einrichten

Festplatte oder SSD-Laufwerk aufräumen

Wichtige Dateien anhand eines Zeitplans sichern

Windows 10 mit Apps verbessern

Mit der Fotos-App mehr aus Ihren Bilder machen

Handy per Windows-App vom PC aus fernsteuern

Sieben Windows-Apps, die Sie ausprobieren sollten

Windows-Apps, die auf keinem PC fehlen sollten

Windows-Mail-App statt Webmailer verwenden

Profi-Tricks für Windows-Bordmittel

Herstellertreiber für die Grafikkarte installieren

Ereignisanzeige für die Fehlersuche nutzen

Mit virtuellen Desktops effizienter arbeiten

Windows-PC per Remotedesktop fernsteuern

Starthilfe repariert ein defektes Windows

