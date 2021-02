Digital Life 2/2021 - Microsoft Teams - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 2/2021 lernen Sie in bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen alle Funktionen von Microsoft Teams kennen. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Microsoft Teams ist weit mehr als nur ein Programm zum Chatten und für Audio- und Videokonferenzen. Als echte Kommunikationsplattform deckt es gleichzeitig viele Aspekte der Teamarbeit ab. So schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Über ein Tool können Sie mit Ihren Mitmenschen in Kontakt bleiben und mit Ihren Kollegen eng zusammenarbeiten. Da der Funktionsumfang so üppig ist, erschließt er sich oft nicht automatisch. Außerdem gibt es Teams in verschiedenen Versionen, die sich in der Leistung unterscheiden. Bei all dem hilft Ihnen die neue Digital Life mit klaren Schritt-für- Schritt-Anleitungen. Wir haben dabei alle Neuerungen bis Ende Januar 2021 berücksichtigt. Egal, ob Sie Teams privat oder im Büro, Homeoffice oder Homeschooling einsetzen: Nach der Lektüre holen Sie das Optimum aus Ihrer Teams-Version heraus. Die neue Digital Life 2/2021 - Teams. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 2/2021 - Microsoft Teams

Teams – der Einstieg

Die richtige Teams-Version wählen

Microsoft Teams installieren

Das ist die Bedienoberfläche von Teams

Vor dem ersten Chat: Prüfen Sie die Hardware

Eigenes Team erstellen oder Team beitreten

Die Berechtigungen für Ihr Team festlegen

Kanäle erstellen und verwalten

Persönliche Einstellungen für Teams festlegen

Telefonieren und Chatten

Neue Kontakte im Teams-Adressbuch erstellen

Kontakte anrufen

Videoanruf machen

In Teams chatten

Eine private Audio- oder Videokonferenz abhalten

Eingehende Anrufe über die Voicebox annehmen

Kommunizieren im Team

Checkliste für produktive Onlinebesprechungen

Eine Teambesprechung spontan starten

Teams-Besprechungen in Outlook planen

Eine Besprechung in Teams planen

Eine geplante Besprechung in Teams durchführen

Besprechungen und Chats in der Gruppe führen

Besprechung aufzeichnen

Parallel an mehreren Besprechungen teilnehmen

Bildschirm in Chats und Besprechungen freigeben

Arbeiten im Team

Gemeinsamen Kalender für das Team bereitstellen

Cloudspeicher in Teams hinzufügen

Gemeinsam an Office-Dokumenten arbeiten

Zugriffsschutz für vertrauliche Dateien

Dateien synchronisieren und offline bearbeiten

Ein gemeinsames Aufgabenboard nutzen

Wichtige Inhalte für alle im Wiki dokumentieren

Funktionen von Teams mit Apps erweitern

Tipps & Tricks

Hardware-Probleme finden und beheben

Teams-Troubleshooting – Tipps & Tricks

Teams mit Tastenkürzeln schneller bedienen

...

Extra: Tipps zu Teams

Troubleshooting

