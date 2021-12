Ralf Buchner

In der neuen Digital Life 1/2022 lernen Sie in bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen alle Funktionen von Windows 11 kennen. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern Digital Life 1/2022 Windows 11 – jetzt am Kiosk

Windows 11 ist das neue Betriebssystem von Microsoft. Vom Vorgänger Windows 10 setzt es sich deutlich ab – im Design, in der Bedienung und mit neuen Funktionen. Deshalb lohnt sich das Gratis-Upgrade. Auch komplizierte Hardwarevoraussetzungen und Herstellervorgaben müssen Sie nicht vom Umstieg abhalten. Mit der neuen Digital Life räumen Sie diese Hürden mühelos aus dem Weg. Schritt für Schritt kommen Sie ganz einfach zum neuen System – vom PC-Check bis zum fertig installierten Upgrade. Im Handumdrehen lernen Sie Windows 11 kennen, nehmen wichtige Einstellungen vor und profitieren sofort von den Neuerungen. Was gerade zu tun ist, sehen Sie in großen Abbildungen. Weitere Hilfen hält die Heft-DVD für Sie bereit. Darauf finden Sie alle Programme für einen reibungslosen Start mit Windows 11. Die neue Digital Life 1/2022 Windows 11. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.



Das sind einige der Themen in der neuen Digital Life 1/2022 Windows 11

Vor dem Upgrade

Windows 11 stellt hohe Anforderungen an den PC

PC-Kompatibilität für Windows 11 überprüfen

Windows 10 vor dem Upgrade aufräumen

Upgrade auf Windows 11

Upgrade über das Windows-Update

Upgrade mit dem Microsoft-Update-Assistenten

Upgrade über das Setup-Programm

Upgrade mit Installations-DVD-Abbild

Schnüffelfunktionen von Windows 11 abschalten

So einfach lösen Sie Probleme beim Upgrade

Windows 11 kennenlernen

Wichtige Neuerungen auf dem Windows-11-Desktop

So profitieren Sie vom neuen Windows-Design

Persönliche Einstellungen in Windows 11 vornehmen

Windows-11-Design an eigene Wünsche anpassen

Widgets für News und Wetter anpassen

Speicherplatzoptimierung in Windows 11 aktivieren

Windows 11 ins Netzwerk bringen

Windows 11 und Apps über Updates pflegen

Chatten mit Teams über die Taskleiste

Mit der neuen Desktop-Suche alles finden

Dateien und Ordner mit neuem Explorer verwalten

Mit der Diktierfunktion Text per Sprache eingeben

Surfkomfort mit dem neuen Edge-Browser

So profitieren Sie vom neuen Microsoft Store

Windows 11 mit mehr Extras für PC-Gamer

Schutz des Rechners vor Online-Gefahren prüfen

Den Datenschutz und die Privatsphäre verbessern

Software auf Heft-DVD

Starter-Kit auf DVD. Mit den Programmen von der Heft-DVD meistern Sie den Wechsel auf die neue Windows-Version und profitieren von vielen Extrafunktionen.

...

Die Digital Life 1/2022 Windows 11 ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.