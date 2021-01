Digital Life 1/2021 - Smartphone - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Egal, wie sorgsam man mit dem Gerät umgeht, früher oder später tauchen immer die gleichen Probleme auf: Die Akkulaufzeit lässt zu wünschen übrig, Updates können Sie nur noch nach Deinstallationsmarathons aufspielen, und selbst das widerstandsfähigste Gehäuse sieht nach einiger Zeit einfach nur abgegrabbelt aus. Das muss aber nicht sein! Denn dank Apps, die den Akku schonen und Speicher freischaufeln, sowie Maßnahmen, die das Handy auch äußerlich schützen, oder einfach nur mit cleveren Einstellungen verpassen Sie Ihrem Phone eine Frischzellenkur, die einen Neukauf unnötig macht. In unserem Heft stellen wir Ihnen Lösungen für gängige und auch nicht so gängige Probleme vor. Damit Sie nie wieder wegen eines leeren Akkus oder eines vollen Speichers fluchen müssen. Die neue Digital Life 1/2021 - Smartphone - 111 Tipps und Tricks!. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.



Betriebssystem

Ihr Smartphone ist Ihnen zu langweilig

Daten auf neues Smartphone umziehen

Hersteller bietet kein neues Android an

Ansicht des Displays stellt sich quer

Apps laden, die mein App Store nicht hat

...

Hardware

Das Display ist nach einem Sturz beschädigt

Display hat Kratzer

Schutzfolie fürs Handy nicht mehr verfügbar

Das Smartphone ist nass geworden

Der PC erkennt das Handy nicht (mehr)

...

Speicherplatz & Speicherkarte

Wie mache ich mehr Speicherplatz frei?

Speicherort für Inhalte ändern

SD-Karte wird nicht erkannt

Speicherkarten für das Smartphone

WhatsApp frisst den Handyspeicher auf

...

WLAN & Internet

Schwacher WLAN-Empfang in entfernten Räumen

Ungenutzte WLANs entfernen

Internet-Geschwindigkeit ist zu langsam

Spam-Mails nerven auch am Smartphone

Smartphone und Cloud verbinden

...

Verbindungen

Google Drive synchronisiert nicht

Google-Konto macht Probleme

Microsoft-Cloud fehlt als App auf dem Handy

Cloud aktualisiert neue Dateien nicht

Foto-Upload macht Handy sehr langsam

...

Telefonieren

Sie sind telefonisch nicht erreichbar

Wie kann ich ein Videotelefonat führen?

Schlechte Sprachqualität trotz Empfang

Eigenen Klingelton und eigene Vibration

Anrufer sind beim Telefonieren zu leise

...

Foto und Video

Miese Bildqualität bei Fotos

Nachtaufnahmen werden zu dunkel

Wie mache ich einen Screenshot?

Ich möchte den Handy-Bildschirm abfilmen

Wie kann ich QR-Codes am Handy scannen?

...

Ungewollten Zugriff auf Handy verhindern

Bildschirmsperre schaltet sich zu spät ein

Wo sind die ganzen Sicherheitseinstellungen?

Fingerabdruck wird häufig nicht richtig erkannt

Wie die Privatsphäre beim Surfen erhöhen?

...

Extra im Heft

Apps zur Analyse & Optimierung

