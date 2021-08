Dieses Tool verrät: Ist Ihr PC fit für Windows 11?

Panagiotis Kolokythas

Das Tool ReadySunValley klärt, ob Ihr PC für WIndows 11 bereit ist. Die neue Version ist jetzt verfügbar - auch im Microsoft Store.

Vergrößern ReadySunValley überprüft, ob der Rechner fit für Windows 11 ist © Microsoft

Das Gratis-Tool ReadySunValley ist in einer neuen Version 0.60.0 verfügbar. Zum ersten Mal können Windows-10-Nutzer das Tool nun auch direkt hier über den Microsoft-Store herunterladen, installieren und nutzen. Der Umweg über Github entfällt damit. Verbessert wurde in der neuen Version die Erkennung von TPM, Secure Boot und Partitionen.



Vergrößern ReadySunValley verrät, ob Ihr PC fit für Windows 11 ist

Mit ReadySunValley können Nutzer schnell und einfach überprüfen, ob auf ihrem Rechner Windows 11 installiert werden kann, sobald der Windows-10-Nachfolger später in diesem Jahr erscheint.

Nach dem Start werden die im Rechner verbauten Komponenten überprüft. Dabei werden nicht nur die CPU, Boot-Methode und der vorhandener Arbeitsspeicher gecheckt, sondern auch die GPU und die TPM-Version. So setzt Windows 11 etwa TPM 2.0 voraus. Welche Vorteile TPM 2.0 mitbringt, erläutern wir in dem Artikel: Was ist TPM und warum funktioniert es bei mir nicht?

Wichtiger Hinweis: Es reicht nicht, ReadySunValley einfach zu installieren und zu starten, denn es muss mit Administrator-Rechten ausgeführt werden, um den Rechner vollständig analysieren zu können. Wenn Sie das Tool über den Microsoft Store oder Github installieren, dann klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Programm-Icon und wählen dann im Kontext-Menü "Mehr -> Als Administrator ausführen" aus, damit das Tool eine korrekte Analyse des Systems durchführen kann.

