Dieser 5 GB LTE kostet nur 7,99 Euro und ist monatlich kündbar

Hohes Datenvolumen für wenig Geld: Gerade mal 7,99 Euro bezahlen Sie für satte 5 GB LTE. Und Sie können monatlich kündigen. Hier finden Sie alle Infos.

Nur gestern gab es bei sim.de 5 GB LTE-Datenvolumen zum Preis von 5,99 Euro während einer 13-stündigen Aktion. Wer das Angebot verpasst hat, der findet ähnliche Konditionen derzeit bei WinSim. Hier gibt es ebenfalls 5 GB Datenvolumen mit 50 Mbit/s LTE-Geschwindigkeit für gerade mal 7,99 Euro pro Monat. Und auch das ist im Vergleich mit anderen Anbietern laut Tarifrechner das aktuell beste Angebot. Die Aktion endet am 28. April um 11 Uhr.



Hier geht's zum WinSIM-Angebot: 5 GB LTE für nur 7,99 Euro

LTE-Tarif mit 5 GB für 7,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 5 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



7,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 0 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 28.04.20 um 11 Uhr

Der Tarif beinhaltet neben dem hohen Datenvolumen auch eine Allnet-Flat, dank der Sie kostenfrei und unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken können. WinSIM überlässt Ihnen, ob Sie gleich einen 2-Jahres-Vertrag abschließen wollen oder sich die Option offen halten möchten, den Vertrag monatlich kündigen zu können. 5 GB Datenvolumen pro Monat sind für die meisten Nutzer mehr als ausreichend: Sie können unterwegs mit dem Handy navigieren, Musik streamen, Instagram, Facebook, Whatsapp und Co. nutzen und hin und wieder auch kurze Videos streamen.



